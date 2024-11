Treni, servizio potenziato. Ci saranno tre corse all’ora tra Modena e Bologna

Più treni, tre ogni ora tra Bologna e Modena, con ulteriori intensificazioni nelle fasce di punta, per migliorare la mobilità di pendolari, studenti e lavoratori, che sono sempre di più. E’ l’annuncio della Regione, che con l’introduzione dell’orario invernale, dal 16 dicembre, aggiunge che diventerà operativo il nuovo Servizio Ferroviario Metropolitano, che collegherà le due città con una frequenza oraria potenziata e fermate strategiche ad Anzola, Samoggia e Castelfranco Emilia.

In particolare, in questa tratta ci saranno tre treni all’ora, con fermata a Bologna-Castelfranco Emilia-Modena, di cui due con fermata anche a Anzola e Samoggia durante tutta la giornata. Dopo l’avvio, lo scorso giugno, della prima linea passante Pianoro-Bologna-Casalecchio-Porretta, arriva quindi questo nuovo servizio, dal costo stimato di 5,6 milioni di euro l’anno, che rappresenta un ulteriore passo avanti nell’attuazione del Protocollo d’intesa siglato nel 2023 tra Regione Emilia-Romagna, Città Metropolitana e Comune di Bologna per lo sviluppo del Servizio Ferroviario Metropolitano.

Nei primi mesi di operatività, ricorda la Regione, la prima linea passante Porretta-Pianoro ha visto un incremento dei passeggeri di oltre il 15% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, con un aumento medio giornaliero di 1.400 viaggiatori nei giorni feriali e 1.050 il sabato.

L’incremento maggiore è stato registrato nella tratta metropolitana.

L’avvio, imminente, di questo ulteriore segmento di Sfm mira a rendere il treno un’alternativa competitiva all’auto privata, migliorando la connettività e rispondendo alle esigenze dei cittadini anche lungo l’asse Bologna-Modena.

"Continuiamo a costruire un sistema ferroviario metropolitano sempre più vicino alle esigenze degli utenti – affermano l’assessore regionale a Trasporti e Infrastrutture, Andrea Corsini, e il sindaco di Bologna e della Città Metropolitana, Matteo Lepore – con l’obiettivo di raggiungere la qualità di un trasporto efficiente e moderno, all’altezza di una città come Bologna, proiettata verso il futuro. Con l’avvio del servizio passante Bologna-Pianoro-Porretta Terme, il potenziamento delle linee Bologna-Modena e Bologna-Ravenna ci auguriamo che gli investimenti fatti possano aiutare sempre più i cittadini a scegliere e preferire il trasporto pubblico per gli spostamenti quotidiani in modo da sollevare le nostre città da inquinamento e traffico".

Con lo stesso obiettivo da lunedì 16 dicembre saranno introdotte anche le due nuove corse sulla linea ferroviaria Ravenna-Faenza-Bologna.

Per quanto riguarda il potenziamento dell’asse Modena-Bologna, è subito arrivato il plauso del sindaco di Modena Massimo Mezzetti: "Molto bene l’aumento delle frequenze dei treni tra Bologna e Modena annunciato dalla Regione Emilia-Romagna con l’avvio dell’orario invernale il prossimo 16 dicembre. Almeno tre treni garantiti all’ora, con ulteriori intensificazione nelle ore di punta, consentiranno ai tanti lavoratori, studenti e anche ai turisti che arrivano quotidianamente nella nostra città di avere più possibilità per arrivare a Modena con treni confortevoli. Una scelta – aggiunge – che promuoviamo perché aumenta la nostra attrattività e va nella logica di rendere il treno un mezzo sempre più preferibile all’auto privata. E’ la strada giusta".

g.m.