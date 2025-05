Treni speciali per il Cersaie : "Così si riduce l’inquinamento"

Propone treni speciali che colleghino Sassuolo alla stazione della Fiera di Bologna in occasione del Cersaie, il Movimento 5 Stelle. "Questa proposta rappresenta un’opportunità concreta per offrire un servizio comodo, rapido ed ecologico riducendo il traffico su gomma, limitando l’inquinamento e migliorando la qualità della vita dei cittadini. Sassuolo dispone di due stazioni ferroviarie attive, ed è giusto che vengano valorizzate a beneficio della collettività", dice il capogruppo del Movimento Alberto Bonettini, che rispetto alla sua proposta ha già incassato l’ok del consiglio comunale cittadino.

L’iniziativa pentastellata nasce dalla constatazione della grande partecipazione di cittadini e operatori sassolesi alla fiera, dalla congestione stradale che ogni anno caratterizza il periodo dell’evento e dalla presenza di ulteriori disagi legati ai cantieri stradali attualmente attivi a Bologna. Ad avviso di Bonettini, "l’introduzione di treni speciali rappresenta non solo una risposta pratica alle esigenze logistiche legate al Cersaie, ma anche un passo importante verso una mobilità più sostenibile, in linea con gli obiettivi ambientali e di vivibilità urbana che da sempre caratterizzano il programma del M5s: ottenuto l’ok dal consiglio – aggiunge Bonettini – si tratta adesso di dare rapidamente avvio ai contatti istituzionali necessari alla realizzazione del progetto". Occorrerà andare più veloci di quanto vanno i treni che collegano Sassuolo a Modena: il Cersaie è infatti in programma tra poco più di 100 giorni….

