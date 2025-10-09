Treni, stop per lavori sulla Bologna Modena

L'emergenza sottovalutata

CronacaTreni, stop per lavori sulla Bologna Modena
9 ott 2025
REDAZIONE MODENA
Dalle 22.30 di domani alle 5.30 di lunedì modifiche o cancellazioni . Partito il cantiere per il ponte sul Samoggia: vanno rimossi i binari.

Dalle 22.30 di venerdì alle 5.30 di lunedì 13 ottobre ci saranno lavori di manutenzione sulla linea ferroviaria convenzionale Bologna-Piacenza. L’intervento, segnala Rfi, consiste nell’impermeabilizzazione di un ponte ferroviario sul torrente Samoggia e nel rinnovo di alcuni deviatoi nella stazione di Castelfranco Emilia. L’investimento complessivo di Rfi è di 1 milione e 840.000 euro. I cantieri, che vedranno impegnate oltre 80 persone fra tecnici e operai di Rfi così come delle imprese appaltatrici, saranno operativi fra Bologna e Modena e comporteranno la sospensione della circolazione ferroviaria. Per l’intervento al ponte sarà infatti necessaria la temporanea rimozione dei binari e della massicciata, per consentire la posa sull’impalcato di una guaina speciale in gomma e la realizzazione del sistema di smaltimento delle acque. Nella stazione di Castelfranco verranno invece sostituiti alcuni deviatoi, necessari all’ingresso e all’uscita dei treni. Tutto il cantiere serve a "garantire l’affidabilità dell’infrastruttura", puntualizza il gruppo Fs. Per quanto riguarda le modifiche alla viabilità, per i treni regionali sono previste modifiche di orario, variazioni di percorso e cancellazioni, mentre tra le stazioni di Bologna e Modena sarà attivo un servizio di bus.

I treni Intercity Milano-Bologna/Pescara/Bari/Lecce e Intercity Notte Milano-Lecce e Torino-Salerno/Lecce seguiranno il percorso via Brescia-Verona-Bologna senza fermate intermedie fra Bologna e Milano e con modifiche di orario. Inoltre, i treni Intercity Notte e il treno IC 1526 subiranno variazioni anche il 10 ottobre. I treni Eurocity/Euronight Zurich-Bologna e Wien/München-Milano seguiranno il percorso via Brescia-Verona-Bologna senza fermate intermedie fra Bologna e Milano. I Frecciarossa Milano-Ancona-Pescara-Bari-Lecce-Taranto e Milano-Bologna-Roma via Emilia seguiranno il percorso via alta velocità tra Bologna e Piacenza, non fermeranno a Modena e Reggio Emilia Storica ed effettueranno la fermata straordinaria di Reggio Emilia Av Mediopadana. Il collegamento Frecciarossa Roma-Mantova sarà limitato a Bologna con soppressione della tratta Bologna-Mantova.

