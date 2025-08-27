Treni tra Bologna e Vignola, la circolazione torna regolare

È ripresa ieri mattina la circolazione dei treni tra Bologna e Vignola (lungo la Vignolese). Si sono conclusi i lavori realizzati da Rete Ferroviaria Italiana (gruppo FS Italiane) relativi alla impermeabilizzazione del ponte ferroviario sul Canale Navile a Bologna, eseguiti nella settimana fra il 18 e il 25 agosto. "L’intervento ha comportato la temporanea rimozione dei binari che corrono sopra il ponte ferroviario e della relativa massicciata, per consentire la posa di speciali guaine impermeabili" spiegano da Rfi che in questo cantiere ha impegnato complessivamente circa 60 tecnici, compresi quelli delle ditte appaltatrici che sono stati impegnati nel cantiere, con l’ausilio di 15 macchine operatrici.

Il risultato del lavoro è solo la conclusione di una delle fasi di un unico progetto di manutenzione e impermeabilizzazione del ponte, lungo circa 30 metri e largo 70, su cui corrono quindici binari. Le fasi successive sono infatti già in programma per il 2026, 2027 e 2028, per un investimento complessivo di circa 5.6 milioni di euro (di cui 1.4 milioni per i lavori appena completati).

A questa attività si affianca quella di predisposizione delle banchine all’installazione di nuove e più lunghe pensiline in metallo. Le banchine saranno oggetto di manutenzione della porzione compresa fra la linea gialla e il binario.