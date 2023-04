Treno travolge un’auto bloccata sui binari Nessun ferito ma ferrovia in tilt per ore

Nessun ferito ma tanta paura e circolazione ferroviaria in tilt per diverse ore ieri pomeriggio sulla linea Vignola-Bologna. Tragedia sfiorata nel centro di Crespellano dove il treno di linea, proveniente da Vignola, ha travolto un’auto senza passeggeri a bordo, bloccata sui binari dalle sbarre abbassate. Gli occupanti dell’automobile, una Hyundai Tucson di colore nero, sono una donna di 71 anni e il nipote di 14 anni, entrambi residenti a Monteveglio. I due, quando si sono resi conto di essere in trappola e che il treno era in arrivo, sono usciti dal mezzo e si sono messi in salvo. Pochi istanti dopo, erano circa le 16, è arrivato il convoglio proveniente da Vignola che doveva fermare alla stazione che si trova oltre all’incrocio con via Michele Ferro.

Il macchinista, per via della semicurva che nasconde parzialmente la visuale, ha frenato ma il treno, pur rallentando, non ha fermato la sua corsa. Un video amatoriale girato dal bar che sta all’angolo tra la via Provinciale e la via Michele Ferro ha ripreso il momento dell’impatto, violento, con l’auto che aveva appena girato verso il centro storico, colpita in pieno e ribaltata sul fianco fino a incastrarsi sotto i respingenti.

Illesi anche passeggeri saliti a Vignola e personale viaggiante del treno che si è fermato solo una decina di metri oltre il punto di impatto. Col risultato che da quel momento si è bloccata la circolazione sia sulla linea ferroviaria che sulla via Michele Ferro, strada principale che attraversa il centro abitato. Fisicamente illesa la donna che era alla guida dell’auto, che si intravede nel video mentre segnala inutilmente al macchinista la presenza del mezzo. In stato di shock è dovuta ricorrere alla cura dei sanitari del 118 arrivati pochi minuti dopo l’incidente. Salvo anche il nipote che stava accompagnando per una commissione. Subito dopo il fatto, la donna avrebbe spiegato che si è venuta a trovare in questa situazione a causa della coda che si era generata nella fase di svolta, con i mezzi precedenti che sono riusciti a superare i binari prima che le sbarre fossero abbassate del tutto, intrappolandola senza possibilità di uscita. Una dinamica che è all’esame dei carabinieri che hanno gestito le fasi del soccorso. Sul posto i vigili del fuoco che con l’ausilio di una gru sono riusciti a rimuovere il mezzo danneggiato e liberare i binari: sono state necessarie due ore. I passeggeri – una 50ina – sono stati fatti trasbordare su un bus. L’incidente ha provocato pesanti ripercussioni sulla circolazione sulla linea, bloccata per diverse ore.

Gabriele Mignardi