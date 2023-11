Trenta milioni di investimenti per la sanità

Si cerca di disegnare il futuro della sanità nella Bassa puntando sempre più sull’integrazione tra ospedale e territorio. L’Ausl di Modena ha scoperto le carte, presentando alla Commissione Sanità del Distretto di Mirandola le direttrici di sviluppo e i progetti operativi immaginati per la sanità dell’Area Nord. Un pacchetto che vale 30 milioni di euro per Ospedale, Case della Comunità, Ospedale di Comunità e Centrale Operativa Territoriale, e oltre 2 milioni per nuove strumentazioni. Si tratta di un piano complesso e articolato illustrato da Annamaria Ferraresi, direttrice del Distretto di Mirandola, e Giuseppe Licitra della Direzione sanitaria del Santa Maria Bianca, ma che non restituisce certezze sui tempi di realizzazione e non dà ancora risposte sul "rango" immaginato per il Santa Maria Bianca nell’ambito del Sistema Sanitario Regionale, poiché restano indeterminate le risposte riguardo ai posti letto di Cardiologia e al Punto Nascita come pure sul Pronto Soccorso.

Ma, intanto però sono promessi circa 15 milioni sull’Ospedale e altri 15 per strutture di assistenza territoriale quali Case della Comunità (nuove o da ristrutturare), Ospedale di Comunità (OsCo) e Centrale Operativa Territoriale. Tra gli investimenti che riguardano il Santa Maria Bianca, la realizzazione di 8 posti letto di Medicina d’urgenza e 4 di Terapia semi-intensiva pneumologica e multidisciplinare, la cui conclusione è prevista per i primi mesi del 2024. Previsto anche l’acquisto di nuova strumentazione come una risonanza magnetica nucleare, un ecografo per Cardiologia (già in uso), due mammografi, quattro diagnostiche radiologiche, un portatile radioscopia per il comparto operatorio, una colonna laparoscopica ad alta definizione (4K) per ginecologiachirurgia, quattro set di ottiche per isteroscopie e una frigoemoteca per il Pronto Soccorso. Parallelamente si sta operando per potenziare gli organici: Anestesia (6 unità mediche acquisite tra maggio e ottobre); Cardiologia (3 tra fine anno e inizio 2024); Ortopedia (1); Chirurgia (2); Medicina Interna (3); Pneumologia (2, di cui una da inizio 2024) e Radiologia (2, di cui una da inizio 2024). Per la Cardiologia l’Ausl col suo progetto contempla, oltre ai due letti di Day Hospital utili al trattamento della patologia aritmica (es. la fibrillazione atriale), anche l’attivazione di quattro posti letto telemetrati, a valenza cardiologica, cogestiti con Medicina e Pneumologia.

Tra le aree maggiormente interessate dal lavoro di potenziamento c’è la Chirurgia, che ha già concluso il piano di recupero degli interventi rinviati nel 2020 e 2021 per la pandemia, è vicino al 100% anche il recupero di quelli non effettuati nel 2022. "Salutiamo molto positivamente l’attivazione di posti letto monitorati di Cardiologia – commentano Paolo Negro (capogruppo Liste Civiche PD) e Orviller Raisi, presidente della Commissione Sanità – e sarà altrettanto importante avere il personale adeguato" e gli stessi chiedono "sia bandito anche il concorso per il primariato di Citodiagnostica".

Alberto Greco