Trent’anni di attività sugli sci. Premiati i maestri regionali

Premiati i maestri di sci che hanno compiuto 30 anni di attività. La cerimonia si è svolta nei giorni scorsi allo Sporting Club Sassuolo in occasione della 30ª assemblea regionale dei maestri di sci dell’Emilia – Romagna. Più di 60 maestri presenti per l’approvazione del bilancio 2022 approvato all’unanimità e alla presentazione dei corsi organizzati dal Collegio in collaborazione con la Regione. È stato dedicato un minuto di silenzio a ricordo dei maestri di sci deceduti nel corso del 2023: Franco Magnani, Roberto Ferrari e Gian Carlo Lenzini, tutti alla scuola sci Sestola, ricordati con commozione dal presidente Luciano Magnani, che è stato anche loro direttore per 30 anni. Questi i maestri di sci premiati: Roberto Boselli (Sestola), Riccardo Cappannelli (Catabbio Semproniano Gr), Sara Flisi (Sala Baganza Pr), Davide Minelli (Sestola), Raffaele Raimondi (Magreta Mo), Walter Remitti (Bocassuolo di Palagano), Luca Romiti (Villa Minozzo Re), Stefano Sentieri (Collagna Re). Un riconoscimento anche ai maestri di sci con 50 anni di attività nello sci alpino: Gian Carlo Gherardini (Pavullo nel Frignano), primo fondatore della scuola sci Le Piane Di Mocogno, dove esercita ancora la professione; Armando Carpani (Vidiciatico Bo), fondatore della Scuola Sci Corno Alle Scale; Leonello Biondini (Frassinoro), salutato con un’ovazione al momento della consegna del diploma. Il presidente Luciano Magnani lo ha ricordato come consigliere del Collegio maestri di sci e ne ha sottolineato "la passione e professionalità dimostrate durante mezzo secolo dedicato allo sci di fondo, la capacità di aver trasmesso a diverse generazioni questo bellissimo e faticoso sport".

w. b.