Trent’anni di Avpa, i volontari donano elettrocardiografo

LAMA MOCOGNO

L’Associazione volontari pubblica assistenza (Avpa) ha compiuto trent’anni. È attiva sul territorio dal 1993. Il presidente Lanfranco Bonacci alla guida per buona parte di questi tre decenni. Il significativo anniversario è stato celebrato durante il pranzo sociale svoltosi l’8 dicembre alle Piane di Mocogno, alla presenza il sindaco Giovanni Battista Pasini e delle rappresentanti dell’Ausl Claudia Iacconi, Michela Camatti, responsabile delle Case della Comunità del Frignano e Simona Gruppi, coordinatrice della Casa della Comunità di Fanano. "In questo periodo in cui la sanità sta soffrendo in termini di organico e di risorse – ha sottolineato il sindaco - questo servizio è ancor più prezioso, ferma restando la difesa della sanità pubblica". Donato un elettrocardiografo al servizio ambulatoriale locale.

w.b.