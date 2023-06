Trent’anni di storia dei Rats Uscito il nuovo album dal vivo

di Doriano Rabotti

Ci sono dischi brutti, passabili, belli, bellissimi. E poi ci sono quei dischi, meglio ancora se in vinile, che non possono proprio mancare nella casa di chi ama il rock.

Uno di questi dischi è Dove Sei Modena Sud? Live 11.11.22, ovvero il doppio vinile che i Rats hanno realizzato con la registrazione del concerto del novembre scorso al Vox. È uscito a fine maggio per BaganaB District Music ed è disponibile anche sulle piattaforme con la versione Extended che comprende 4 tracce aggiuntive, per la distribuzione della Pirames International.

Un disco dal vivo dei Rats è già una rarità, questo è unico perché quella sera, al Vox, eravamo in tanti a saltare per festeggiare i trent’anni dall’uscita di Indiani Padani. Nel doppio vinile ci sono venti brani, che diventano ventiquattro nella versione digitale. Tra i solchi scorrono trent’anni di storia, nei quali la band nata a Spilamberto ha ripercorso i passi principali di una carriera lunghissima che per fortuna non si è ancora conclusa, perché anche se a ritmo ridotto (il bassista Romi Ferretti vive a Miami da anni) ogni tanto i ragazzi che hanno cantato con Ligabue e aperto i concerti di Vasco devono obbedire al richiamo della foresta, pardon del palco. E quando ci salgono, come nel novembre scorso, sembra che il tempo sia rimasto immobile.

Raccontano loro: "Vivo, che uscì nel 1989, è stato per lungo tempo il nostro unico album live. Certo, molti anni sono passati ma non contiamoli, perché ora azzeriamo il conto. Era ora! Niente di meglio di questa occasione, per immortalare ufficialmente per la prima volta in assoluto le versioni dal vivo di tanti brani usciti nel periodo CGDWarner, in compagnia di cose più recenti e con un paio di chicche che riemergono dal “passato remoto”. E ad averlo fatto siamo sempre noi, sempre gli stessi".

I pezzi sono quelli che hanno reso i Rats famosi, da Autogrill a Wally, da Indiani padani a Dammi l’anima, da Chiara a Fuoritempo a Belli e dannati, per arrivare ai pezzi contenuti nell’ultimo album uscito in occasione della prima reunion, come I mali che dici di avere e Mayday.