Trent’anni dopo, riecco ’La strada fantasma’. I tre "racconti sulfurei" di Roberto Barbolini

A più di trent’anni dalla prima pubblicazione, Bibliotheka editore ha ristampato ’La strada fantasma’ di Roberto Barbolini (nella foto), che con questo libro vinse il premio Dessì: tre "racconti sulfurei" (come li definì il critico letterario Cesare Garboli nell’introduzione) che prendono spunto dalla storia della Via Vandelli per muoversi fra leggenda e sogno, un viaggio visionario e divertente nella nostra terra, trapuntato di esuberante fantasia. Il libro verrà presentato dall’autore, insieme a Roberto Franchini, domani alle 18 alla Libreria Ubik di via dei Tintori 22.

