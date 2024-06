Tressoldi guarda ai brasiliani del Corinthias

Non solo Henrique. Il Brasile sembra poter richiamare in patria anche Ruan Tressoldi, che come Henrique arrivò al Sassuolo dal Gremio e come Henrique sembra pronto a fare il percorso inverso.

Mezzi fisici importanti, buona capacità di anticipo e piede molto brasiliano in impostazione, Tressoldi tuttavia è stato a lungo un equivoco, vittima tra l’altro di topiche che, soprattutto in quest’ultima stagione, ne hanno fatto a lungo il simbolo dell’indifeso Sassuolo che ha incassato, da un anno a questa parte, quasi due gol a partita. Ora in coppia con Erlic, ora con Ferrari, più sporadicamente a destra di una difesa a quattro, il centrale brasiliano ne ha azzeccate pochine, tra leggerezze – il rigore regalato al Frosinone – ed errori marchiani – quello contro la Lazio, quelli contro il Napoli nel girone di ritorno - che ne hanno minato, immaginiamo, anche la serenità mentale. Il resto lo ha fatto il lento precipitare del Sassuolo che non ha risparmiato nessuno dei neroverdi. Le partite giocate in totale nel Sassuolo dal centrale brasiliano in due stagioni e mezzo sono 59, quelle ‘buone’ si contano sulle dita di una mano, mentre sono altri i numeri che non fanno tornare i conti. I cartellini gialli e rossi sono rispettivamente 21 e uno, gli autogol 2 e le giornate saltate per squalifica 7, a suggerire difficoltà evidenti nell’inserirsi in quel contesto ‘italiano’ cui Tressoldi si è rivelato, suo malgrado, inadatto. Poco aiutato, anche, diciamolo, da qualche arbitro non troppo in dulgente nei confronti delle sue esuberanze, e più in generale da un Sassuolo che una ‘scuola difensiva’ non ce l’ha, ma se nel 2021/22 il brasiliano, arrivato a gennaio, doveva adattarsi alla sua nuova realtà, nel 2022/23 e la stagione scorsa i bonus sono andati esaurendosi, come del resto il suo tempo italiano, che a sentire radiomercato sarebbe scaduto. Lo vuole il Corinthias e, immaginiamo, il Sassuolo, che pure spese 5 milioni per portarlo in Italia, non si metterà di traverso, favorendone comunque l’addio. Non resta che aspettare, non senza aggiungere che, dei centrali che hanno ‘difeso’ la porta di Andrea Consigli, due – Kumbulla e Viti – sono già partiti, uno – Ferrari – è in scadenza e un altro – Erlic, fresco di Europeo – ha mercato. Difficile immaginare che ad una rivoluzione del genere, che boccia più l’insieme che i singoli, ‘sopravviva’ proprio il brasiliano.

Stefano Fogliani