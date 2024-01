Tressoldi in costante affanno. Volpato elegante, ma poco concreto

CRAGNO 6,5. Molto bene su Scalvini al 12’, benissimo su Miranchuk al 69’. Le sue parate, anche se importanti, non servono, però.

TRESSOLDI 5. Perde Pasalic che assiste, con un ‘ponte aereo’, il De Ketelaere che ‘muove’ la partita. In affanno costante, Miranchuk lo ‘strina’ in occasione del 3-0.

FERRARI 5,5. Lascia troppo spazio a CDK che sblocca in girata a metà primo tempo. Bravo l’attaccante nerazzurro, rivedibile nell’occasione il difensore neroverde. Tra i meno peggio, ma non sufficiente.

VITI 5. A tratti largo su Holm, più spesso in attesa di Miranchuk, che gira al largo e gli toglie punti di riferimento. Non giocava da fine novembre: un po’ di ruggine ci stava e il centrale non la nasconde, chiudendo tra l’altro la sua gara nell’intervallo (1’ s.t. Toljan 5,5).

MISSORI 6. Piede freddo al cross, buona attenzione su Zappacosta, non proprio l’ultimo arrivato: limita i danni e non sfigura. Tocca ad altri risollevare i neroverdi.

CASTILLEJO 5,5. Molto impegno in un ruolo non suo, altrettanti palloni persi: cerca tracce verticali che a volte trova a volte no. Prova a mettersi in proprio al 30’: trova il fondo (31’ s.t. Laurientè s.v. Dentro a gara chiusa, quasi a far benzina in attesa dell’ultimo giro)

LIPANI 6. Ha ragione Dionisi a dire che ‘da grande farà il calciatore’: peccato questa stagione non dia il tempo al Sassuolo di assecondarne la crescita (39’ s.t. Thorstvedt s.v. Pochi minuti) BAJRAMI 4,5. Difetta in copertura, si vede poco in costruzione (30’ s.t. Boloca s.v. Mascherato e non al top, ma il suo rientro l’unica buona notizia che arriva da Bergamo)

CEIDE 5,5.A tutta fascia: nella sua metà campo si occupa di Holm che arremba ma non esagera, nella metà campo atalantina molto fumo, pochissimo arrosto. Gli spunti ci sono, ma il norvegese non gli da’ il seguito che servirebbe (31’ s.t. Pedersen s.v. Anche per lui, minuti in vista di sabato)

VOLPATO 5. Ci prova al 7’, ma Musso gli nega la soddisfazione del primo timbro stagionale. Tecnico ed elegante, ma mai concreto e continuo a sufficienza.

MULATTIERI 5,5. L’assetto neroverde lo isola, la gara lo inghiotte. Si scuote solo all’ora di gioco, con un bello spunto in diagonale che tuttavia non impensierisce Musso.