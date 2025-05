Tribunale a due passi da casa, aprono 2 uffici a Vignola e Guiglia

Nei prossimi mesi apriranno, a Vignola e a Guiglia, due uffici di prossimità del Tribunale di Modena. Ad annunciarlo è stata la Provincia di Modena, a seguito di un accordo firmato ieri nella sede del Tribunale di Modena. All’atto della firma erano presenti Alberto Rizzo, presidente del Tribunale, Roberto Mariani, presidente Ordine degli avvocati, Iacopo Lagazzi, sindaco di Guiglia e presidente Unione terre di Castelli, Matteo Deluca sindaco di Montese ed Emilia Muratori sindaca di Vignola.

Per il presidente del Tribunale Alberto Rizzo, "questo accordo consolida il processo di facilitazione dell’erogazione dei servizi mediante la creazione di uffici di prossimità, integrati con servizi propri di altre amministrazioni che operano sul territorio, consentendo in tal modo ai cittadini di beneficiare dell’erogazione di servizi giudiziari che non richiedano l’assistenza di un legale. In questo senso la sinergia tra istituzioni – conclude Rizzo – è determinante per agevolare l’accesso alla rete dei servizi e, come Tribunale di Modena, intendiamo favorire tutto quello che possa andare in questa direzione, per migliorare e semplificare la vita dei modenesi e per rafforzare sempre di più il legame tra istituzioni e cittadini".

I due sportelli saranno attivati a Vignola in via Pertini, nella sede della Polizia locale, e un secondo sportello nella Casa della Comunità di Guiglia. "Tra le finalità previste – prosegue la nota della Provincia – ci sarà l’informazione o orientamenti sulle procedure giudiziarie, con riferimento alla volontaria giurisdizione e agli istituti di protezione giuridica (tutele, curatele, amministrazioni di sostegno), il supporto alla compilazione della modulistica del Tribunale e alla redazione di istanze ed atti".

m.ped.