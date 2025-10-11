Tribunale, svolta tecnologica. IA per velocizzare l’attività: "Arretrati, i dati migliorano"

Uniformare le procedure e facilitare la gestione delle attività tra i vari sportelli, implementando i servizi a partire dall’utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale, come MIA già in uso dal tribunale, fino all’erogazione di ulteriori servizi ai cittadini. E’ stato questo il tema al centro del tavolo di monitoraggio e coordinamento che si è tenuto ieri mattina in tribunale a Modena, con il primo incontro operativo per la condivisione delle prassi e il coordinamento tra enti e il Consiglio dell’ordine degli avvocati sugli sportelli di prossimità nei territori della provincia di Modena. Parliamo della cosiddetta giustizia a domicilio, che consente al cittadino appunto di beneficiare dell’erogazione di servizi giudiziari senza la necessità di recarsi presso la cancelleria del tribunale di Modena. A luglio tutti i comuni della provincia sono stati raggiunti dal servizio. L’incontro, ieri, era rivolto ai referenti e ai dirigenti degli enti convenzionati ed era finalizzato a condividere prassi organizzative. "L’incontro di oggi (ieri, ndr) è un passo fondamentale per implementare e uniformare i servizi erogati dagli sportelli di prossimità, rendendo il servizio ai cittadini sempre più puntuale – ha commentato il presidente del tribunale Alberto Rizzo –. L’utilizzo degli strumenti di intelligenza artificiale, già in uso nel nostro tribunale, rappresenta poi un ulteriore avanzamento nell’innovazione e nel miglioramento del lavoro, perché crediamo fortemente che la tecnologia debba essere al servizio delle comunità. Gli sportelli – conclude Rizzo – oltre a rappresentare un risparmio di spese e di tempo e un decongestionamento del traffico per la rete viaria modenese, facilitano l’accesso al servizio da parte dei cittadini con maggiore rapidità di risposta". Il Consiglio dell’ordine degli avvocati sostiene il progetto e fornirà un servizio orientamento e consulenza alla cittadinanza sull’attività degli uffici di prossimità attraverso specifiche iniziative informative.

Intanto, sul fronte dell’andamento delle pendenze e definizioni dei procedimenti per quanto riguarda il settore civile, i numeri del tribunale di Modena fanno ben sperare. Infatti il PNRR mira a ridurre l’arretrato dei procedimenti civili del 90% entro giugno 2026 presso tutti i tribunali, tra cui quello modenese, e gli obiettivi si raggiungono soprattutto attraverso la digitalizzazione. Per quanto riguarda le pendenze ultra triennali del contenzioso civile, su un totale di 436 procedimenti pendenti a giugno dello scorso anno e iscritti fino a dicembre 2021, ne sono stati definiti al 30 settembre 323, con un raggiungimento dell’obiettivo finale del 92,55 per cento.

Per quanto riguarda quelli ultra-triennali iscritti nel solo 2022, l’obiettivo è stato raggiunto per oltre il 102 per cento. "I dati sono visibili a tutti i cittadini e sono pubblicati sul sito con un monitoraggio bimestrale – commenta infine il presidente Rizzo –. La tendenza è quella di un abbattimento accelerato dell’arretrato, migliorativa rispetto agli step indicati nel programma di gestione e, in ogni caso, in linea con gli obiettivi del PNRR".

Valentina Reggiani