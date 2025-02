Tributo a Vasco Rossi. Poste onora il rocker: ecco il cofanetto

Un francobollo e una moneta d’argento dedicati a Vasco Rossi. L’iniziativa è di Poste Italiane che ha lanciato il cofanetto ‘La canzone italiana’ contenente un vinile numerato con ‘Albachiara’ e brani come ‘Io non so più cosa fare’, ‘La strega’, ‘Quindici anni fa’, ‘Va bè’ oltre al folder dedicato al Festival della canzone italiana che si è appena chiusi a Sanremo.

Con il francobollo ordinario che appartiene alla serie tematica le Eccellenze del Patrimonio culturale italiano, dedicato al Festival della Canzone italiana, Poste Italiane ha voluto omaggiare la canzone Italiana con l’emissione di un cofanetto di pregio filatelico. L’elemento più prezioso viene indicato nella moneta in argento dal valore di 5 euro, coniata dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, dedicata proprio a ’Albachiara’. Su un lato è rappresentato il testo del brano, mentre sull’altro lato è raffigurata una ragazza che cammina per strada con in mano alcuni libri e una mela, immagine ispirata dal celebre testo della canzone. Il cofanetto, in edizione limitata, è disponibile negli Spazio Filatelia, negli uffici postali con sportello filatelico e online sul sito poste.it. In provincia di Modena gli uffici postali con sportello filatelico sono quelli di Modena centro, Mirandola, Carpi, Fiorano, Vignola, Pavullo, Maranello e Vaciglio.

Il francobollo celebrativo della 75esima edizione del Festival della Canzone italiana di Sanremo è stato presentato nei giorni scorsi nella sala stampa del Teatro Ariston. L’emissione filatelica ordinaria, appartenente alla serie ’Le eccellenze del patrimonio culturale italiano’, celebra questo importante traguardo del Festival.

Il sindaco di Zocca, Federico Ropa, lo giudica "un giusto tributo a Vasco – commenta –. Oltre ad aver fatto diventare Zocca famosa in tutta Italia e non solo, è una vera e propria icona della musica, un poeta moderno capace di trasformare parole in canzoni come pochi altri al mondo. Da oltre 40 anni fa emozionare intere generazioni, uno dei pochi artisti capaci di fare sold out in ogni data di ogni tour che organizza, l’uomo del record mondiale di Modena Park. L’iniziativa di Poste Italiane è il giusto tributo alla più grande rockstar che ci sia. Evviva il Rocker di Zocca!".

