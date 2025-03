Tributo pesante: 2.549 morti: "Sofferenza e solidarietà"

La Giornata del Ricordo delle Vittime del Covid è un momento di profonda riflessione per tutti noi. Non dobbiamo dimenticare le sofferenze di chi ha perso la vita e l’impatto che la pandemia ha avuto sulle nostre comunità. È anche un’opportunità per esprimere gratitudine a coloro che hanno lavorato in prima linea, medici, infermieri e operatori sanitari, che si sono battuti ogni giorno per salvare vite. Oggi, insieme alle famiglie delle vittime, ricordiamo anche tutti coloro che, con sacrificio e impegno, hanno contribuito alla ripresa della nostra comunità. Continuiamo a onorare la memoria di chi non c’è più, con il cuore pieno di speranza per un futuro migliore.

La considerazione è di Fabio Braglia, presidente della Provincia di Modena, in occasione della Giornata del Ricordo delle Vittime del Covid-19. Braglia ricorda "tutte le persone che hanno perso la vita durante la pandemia che ha sconvolto il mondo. È un momento di riflessione e di commozione, che ci invita a non dimenticare le sofferenze, le perdite e le sfide che abbiamo affrontato come società. Nel territorio della provincia di Modena, il numero delle vittime del COVID-19 è stato particolarmente significativo. Oltre 2.500 concittadini non ce l’hanno fatta, lasciando un vuoto incolmabile nelle famiglie, nelle comunità. Un tributo pesante, che ci ha segnato profondamente".

Le bandiere italiana ed europea issate sulla balconata del palazzo della Provincia in viale Martiri sono state esposte a mezz’asta. Bandiere a mezz’asta anche per il Comune di Modena: "Questi fatti sono ancora molto vicini – ha detto il sindaco Massimo Mezzetti – e proprio per questo, forse tendiamo a rimuoverne la memoria visto che quel periodo ha sconvolto la nostra vita. È bene, invece, rinnovare il ricordo sia per le vittime che per onorare l’impegno dei tanti che sono stati al servizio della comunità come tutti i sanitari".

Il ricordo di quel periodo arriva anche dal sindaco di Maranello Luigi Zironi: "In una giornata come questa, il nostro pensiero va innanzitutto a coloro che non ci sono più e ai loro familiari, che in quei giorni terribili non hanno potuto assistere i loro cari come avrebbero voluto". Non dimenticheremo mai "il contributo decisivo di quanti si sono spesi per la collettività, fino a rischiare le propria vita: il personale delle strutture socio-sanitarie, i medici di medicina generale, le associazioni, le forze dell’ordine, le parrocchie, le imprese con le loro donazioni e tutti i cittadini che si sono resi disponibili".