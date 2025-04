Triste finale per Oreste: "Sfasciato dai gestori razziato tutto l’arredo"

"Hanno sradicato i divani e i divanetti. Hanno tolto addirittura i cassetti del water e i copri interruttori; per non parlare della cucina e dei prestigiosi lampadari. Una serie di vandalismi infiniti, forse per vendetta. Addirittura sopra al ristorante chi gestiva il locale aveva creato una camera da letto ‘particolare’ e la notte la trascorrevano in piazza, combinandone di tutti i colori". Non c’è soltanto amarezza nella voce di Walter Cantoni, ex titolare e proprietario, insieme alla sorella, dello storico ristorante Oreste. La voce di Cantoni è ‘spezzata’ dal dolore per un posto magico, unico, simbolo a tutti gli effetti di Modena e oggi completamente distrutto.

Dopo aver ricevuto lo sfratto, infatti, il gestore si è portato via tutti gli arredi, danneggiando anche l’immobile forse in modo irreparabile. "Non pagavano l’affitto da un sacco di tempo: io e mia sorella dobbiamo avere tantissimi soldi", racconta Cantoni. L’ultima volta che sono entrato nel locale è stata l’altra mattina, qualche giorno fa: erano stati lì fino all’una di notte anche la sera precedente e stavano via via portando fuori alcuni suppellettili. Strutturalmente non potevano portare via nulla e invece hanno preso tutto subito dopo: addirittura la cucina. Una tragedia. Mi piange il cuore: pensare a tutti i premi Nobel, la Montalcini, Pavarotti...a tutti i big che sono passati da lì. Poeti come Alda Merini e cantanti lirici con cui trascorrevamo le serate". Cantoni aveva affittato il ristorante cinque anni fa, dopo essersi ‘ritirato’.

"Sapevo che c’erano stati problemi con la gestione del precedente locale ma non pensavo fossero legati a situazioni così gravi. Io e mia sorella facemmo quindi il contratto e sembrava che tutto andasse bene all’inizio: poi la situazione è precipitata. Era una società intestata alla segretaria poi sparita dal contratto: colui che ci lavorava non compariva da nessuna parte. Poichè non pagavano da tempo, avevamo notificato lo sfratto ed ora – afferma quasi rassegnato – è arrivata la vendetta. L’altro giorno, mentre portavano via le cose, ho pensato di chiamare i carabinieri poi mi sono bloccato. Non so perché. Ora agirò in sede penale".

Cantoni spiega come ogni notte i gestori mettessero in scena serate ‘al limite’. "Bivaccavano seduti ai tavoli fino all’alba e i residenti, esasperati, gridavano dalle finestre sperando che si spostassero. Vi racconto com’era Oreste: le donne in cucina e non le macchine; i tortellini fatti a mano, i quadretti e la gramigna con un vecchio torchietto, attaccato al bancone che ti faceva venire la ‘manzòla’, come si dice in dialetto. Mio padre iniziò nel 1932 all’interno del ristorante ‘Orologio’, oggi Enzo. Era il più giovane, l’ultimo di dieci fratelli e il secondo era venuto a Modena e aveva rilevato il locale. Mio padre, appena compiuto i 18 anni si mise in società e per anni lo portò avanti. Dopo di che passò al ristorante Impero, in piazza Matteotti ma nel 1944 cadde una bomba americana nell’ex piazza Impero. Essendo andate in mille pezzi le vetrate delle case e del ristorante mio padre, che lavorava con i medici del Sant’Agostino, i più famosi del mondo non voleva perdere questa clientela e si recò in via Torre, partendo da via Taglio. C’era questo ristorante Oreste e disse al gestore: ‘Lasciami venire qua, fammi rimettere a posto e poi torno là’. Mio padre però si ‘fermò’ lì e anche due volte la settimana preparava il tavolo per Enzo Ferrari. Ci portava la gente più bella del mondo: a Modena c’erano Fini, Oreste e Oreste e Fini. L’architetto incaricato di realizzare il nostro locale era famoso per aver creato il Cafè de Paris, di via Veneto, a Roma. Si innamorò di una modenese e inaugurò il suo studio in Corso Canalgrande. È così che conobbe mio padre. Un arredo straordinario, un ristorante unico al mondo di cui oggi non resta più nulla".