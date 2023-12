Trittico verso il Natale: si parte con i Flûtes joyeuses del Quartetto Takademi

Gli Amici della Musica ci accompagnano verso il Natale con un trittico di appuntamenti, in tre giorni consecutivi. Oggi alle 17 all’auditorium Santa Maria degli Angeli di Spilamberto, i ’Flûtes joyeuses’ del Quartetto Takademi: Alice Morosi, Francesca Panzolini, Angelica Pagliaccia e Asia Martoccia proporranno un programma brillante e raffinato che spazia da Bach a pagine contemporanee passando per Bizet e Castérède. Domani alle 17.30, presso la sala teatro della parrocchia di Gesù Redentore a Modena (via Leonardo da Vinci 270), lo spettacolo ’Frammenti’ che, attraverso il racconto di Sebastiano Bronzato, parla della relazione fra l’umano e la musica: la storia di vita di un ragazzo di oggi, preso nella sua vita ‘frammentata’, dove il tempo che passa non trova spazio per l’incontro dell’io interno. Suonerà l’orchestra Filarmonica Settenovecento. E martedì 19 alle 20.30 all’Hangar Rosso Tiepido, l’ensemble Icarus vs Muzak (formato da Yoko Morimyo alla viola, Maria Gilda Gianolio all’arpa e Benedetta Polimeni al flauto), affiancherà l’atmosfera onirica dei compositori francesi della prima metà del ‘900 al ‘giardino di gioie e dolori’ di Gubajdulina.