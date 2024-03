Trofeo Ca’ del Rio,. Orzi e Michelini secondo pronostico

Il Trofeo Ca’ del Rio Resort il 16 marzo ha aperto l’attività agonistica del fine settimana al Modena Golf & Country Club. Tanti i premi gastronomici in palio per le coppie in gara e una premiazione simile a una festa. Miguel Orzi e Riccardo Michelini hanno vinto mantenendo fede al pronostico. I due, con handicap totale di -7, hanno completato le 18 buche da campionato in 65 colpi. Nella categoria netta Marco Bolelli e Marco Guerzoni (44) hanno superato di misura Vittorio Casolo con Alessio Balugani e Kimi Pulga con Samuele Pollastri. Domenica Miguel Orzi si è confermato imponendosi con 72 colpi nel Embajada del Jamon Trophy. In prima categoria Guido Barilla (38) ha ottenuto la vittoria staccando di una sola lunghezza Beatrice Lodi, in seconda Giacomo Boccia (38) ha preceduto Andrea Spagnoli (36) mentre in terza Christian Obici (38) ha avuto la meglio su Francesco Passini (37) al termine di un avvincente testa a testa.

Andrea Ronchi