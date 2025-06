Trofeo del Frignano, di corsa tra i monti

È stata presentata in Provincia l’edizione numero 14 del Trofeo del Frignano, circuito podistico che, dal 21 giugno al 31 agosto, attraverserà di corsa tutto l’Appennino modenese. Ha porto il saluto iniziale Fabio Braglia, nel duplice ruolo di presidente della Provincia e sindaco di Palagano, comune che nella piccola ma attiva frazione di Monchio ne ospiterà la prima tappa. Braglia ha sottolineato il contributo di queste iniziative nella promozione dello sport e dell’Appennino, territorio che ne trae sicuro giovamento. L’illustrazione puntuale del Trofeo 2025 è stata fatta da Maurizio Pivetti, collaboratore di Uisp Atletica e Podismo, co-organizzatore sin dalla prima edizione, oltre che podista ed ultramaratoneta: "Alle origini del Trofeo ci sono la passione per la corsa e la voglia di valorizzare questo territorio, che offre panorami e difficoltà non inferiori a quelli di gare ben più blasonate". Ogni gara ha una sua organizzazione e prevede una parte competitiva (in genere dagli 8 ai 12 km.) con una propria classifica e premiazione. Ad ogni concorrente viene attribuito un punteggio, crescente in base alla posizione raggiunta, e alla fine la somma dei punteggi (di almeno 5 gare su 6) decreterà l’esito del Trofeo del Frignano, assoluti M/F.

Il Trofeo è aperto a tutti, purché in regola con le norme sanitarie. Le gare valgono anche per il campionato provinciale Uisp di corsa in montagna: chi è tesserato Uisp parteciperà automaticamente ad entrambe le classifiche, mentre gli altri verranno considerati solo per il Trofeo. Il Campionato Uisp prevede premiazioni anche di categoria e vi saranno anche premi per i "senatori", quanti parteciperanno a tutte le gare in programma. Anche quest’anno l’ente Parchi sarà a fianco del Trofeo. Oltre alla componente agonistica ogni gara prevede anche due o più percorsi non competitivi, aperti a tutti. Ha quindi preso la parola Giulia Grossi, organizzatrice di Monchio: "il percorso della panoramica è bello e impegnativo; vi saranno anche tre camminate da 5, 7 e 10 km.; verrà riproposta la Panoramica Kids, con animazione per i bimbi e mini corsetta, tutto ad iscrizione gratuita, in modo da agevolare l’attesa dei familiari dei runners in corsa". Grazie a Giulia il Trofeo sbarca su Facebook ed Instagram; come sempre classifiche, servizi video e foto saranno disponibili su modenacorre.it. Oltre alla prima prova del Circuito, che si terrà a Monchio sabato, sono tanti gli altri appuntamenti podistici, tutti non competitivi, a Modena e provincia della settimana. Si inizia stasera ad Albareto con la camminata Forese Nord alle 19,30. Sabato a Formigine, con partenza alle 21,30, esordisce Run Light Party, corsa serale non agonistica che festeggia il solstizio d’estate. Domenica mattina protagonista Concordia sulla Secchia con l’Oasi di corsa con partenza alle 8,30 e percorsi fino a 14 km. Mercoledì 25 alle 20,30 infine, per completare il programma settimanale, si corre per 5 o 10 km. in Canalgrande, organizzazione Pregnolato Eventi. Per maggiori info e dettagli è sempre disponibile il sito www.modenacorre.it.

Giuliano Macchitelli