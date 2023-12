Trofeo Parmigiano Reggiano al Country Club. Miguel Orzi continua la sua marcia trionfale

L’ultimo fine settimana prima di Natale al Modena Golf & Country Club si è aperto con la prova finale del Trofeo Parmigiano Reggiano 2023. Miguel Orzi (nella foto) ha proseguito con il proprio incedere da protagonista aggiudicandosi anche l’ultima gara del calendario con un giro pari al par previsto per i professionisti in 72 colpi. In prima categoria Sandro Severi (35) ha superato di misura Beatrice Lodi (34). In seconda Ruggero Ruggeri (34) ha avuto la meglio su Maurizio Caselli al termine di un avvincente duello che ha visto i due giocatori appaiati nel punteggio ma divisi dai parziali nelle ultime buche. In terza categoria Matteo Tabarroni (40), con il miglior punteggio netto assoluto, ha lasciato a un solo colpo Ennio Francia. Premi speciali a Stefania Sala (33) e Renzo Berilli (38), rispettivamente migliori lady e senior. Il giorno seguente i giocatori sono scesi nuovamente in campo per la quarta prova del Ticket to Paradise. Ha vinto Sandro Severi con 77 colpi. Massimo Montanari (40) e Matteo Tabarroni (40) si sono imposti nelle due categorie nette precedendo rispettivamente Luca Barioni (38) e Renzo Berilli (40).

Andrea Ronchi