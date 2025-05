Trofeo Salvarola Terme, 25 anni . Sfilano 66 graziose tra arte e natura. Special guest il Ferrari club Italia

Il prossimo fine settimana, a Sassuolo e dintorni, torna il Concours d’Elégance Trofeo Salvarola Terme. Il concorso giunge, quest’anno, alla venticinquesima edizione: il 7 e l’8 giugno gli appassionati potranno ammirare sessantaquattro auto storiche, divise in dodici diverse selezioni, sfilare tra le vie del Distretto. La partenza è prevista sabato, alle 9, dalle Terme della Salvarola direzione Salse di Nirano; il percorso continuerà successivamente in numerosi luoghi tipici del Comprensorio sassolese, da Montegibbio al Palazzo Ducale, passando per il Museo Ferrari.

Nella giornata di domenica, invece, le vetture saranno suddivise per classe e presentate ad una a una a Salvarola Terme davanti al Comitato d’onore e alla prestigiosa Giuria che avrà il compito di decretare le vincitrici e di assegnare il prestigioso riconoscimento ‘Best of Show’ - premiazione che avverrà nel pomeriggio, dalle 15, in Piazza Roma a Modena. La rassegna motoristica, patrocinata dal Comune di Modena e da quelli facenti parte del Distretto Ceramico, si inserisce all’interno del Motor Valley Fest. In occasione delle nozze d’argento dalla sua nascita, lo special guest del Concours sarà il Ferrari Club Italia (che fu il primissimo partner del Trofeo nel lontano 2000), il quale esporrà modelli di macchine del Cavallino risalenti al secolo scorso. A tal proposito, sono ben cinque le classi del Trofeo che sono dedicate alle auto della Rossa: le Ferrari Sportive anni Sessanta, le Ferrari da famiglia, le Ferrari Ferrari, le Dino e le sue sorelle e le Ferrari di Montezemolo. Fuoriconcorso, inoltre, saranno esposte una Ferrari 12 Cilindri Spider e una Ferrari SF90 Spider. "Il Concours d’Elégance – spiega Gabriella Gibertini – nasce come vetrina per il territorio, venticinque anni or sono, perché le Terme della Salvarola hanno voluto e continuano a voler unire le eccellenze locali insieme alla natura. Collateralmente al Trofeo, al sabato è abbinato un pacchetto turistico che spazia tra motori, enogastronomia, arte, Bel Canto e il benessere delle Terme. Colgo l’occasione per ringraziare la casa costruttrice Ferrari che, grazie alla collaborazione che ci lega, porterà in mostra una vettura contemporanea. Lo stesso farà lo special guest di quest’anno, il Ferrari Club Italia. Oltre alle 5 categorie riservate alle auto del Cavallino Rampante, sette sono aperte agli altri marchi: avremo in concorso le Anteguerra, le Berline, le Sportive anni Cinquanta e Sessanta, le Coupé anni Settanta, le Sportive, le Barchette e le Aperte. Salvarola Terme è il fulcro della rassegna, eppure, l’obiettivo che da sempre ci poniamo è valorizzare al contempo Maranello, Fiorano, Formigine, Sassuolo e, in generale, Modena e il territorio. Domenica quando verranno presentate le 64 macchine, a giudicarle ci sarà una Giuria d’eccezione: per citare due nomi, fra i tanti rinomati, il dottor Orsi e l’ingegner Ramaciotti.