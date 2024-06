Trofeo Traslochi Loschi, festa per il calcio a 7. Sul gradino più alto il Panificio Galloni

Con 57 gare giocate in due giorni e mezzo e oltre 400 giocatori in campo nelle 28 squadre al via si è chiusa con numeri da record l’edizione 2024 della Seven Cup "Trofeo Traslochi Loschi – Coppa Tecnocasa Cibeno – Qf Serramenti", la maratona di calcio a 7 che nello scorso fine settimana a San Marino di Carpi, sul campo in sintetico della United, ha portato il meglio del calcio della zona, con giocatori anche di C e D a darsi battaglia.

Al termine di una splendida finale – preceduta dai fuochi d’artificio e giocata di fronte a quasi 600 spettatori - ad alzare il trofeo sono stati i ragazzi del Panificio Gallone grazie al 3-2 su Giuda’s Tattoo, a coronamento di un percorso che ha visto i futuri campioni, guidati in panchina da mister Patrick D’Adamo, debuttare nel girone con un ko ai rigori contro la Farmacia Ponte Motta e poi fare percorso netto, grazie ai due successi su Es Cile (3-1) e Da Cantù (6-0) che sono valsi il primato nel gruppo "C" e poi a 4 successi su 4 nella fase a eliminazione diretta dopo aver battuto 2-1 Next Gen negli ottavi, 3-1 la Farmacia Sigonio nei quarti e ai rigori Imprendo srl in semifinale prima della sfida decisiva. La finalissima non ha deluso le attese con Panificio Gallone che è scappato sul 3-0 nei primi 10’, timbrando prima grazie al tap in di capitan Marco De Marino (2006 dello United Carpi), poi con la bomba del 2-0 di Davide Barbieri (2003 del Fabbrico) e quindi triplicando grazie alla stoccata di Nicola Pellacani, 2005 della Solierese.

Sotto 3-0 i "gialli" di mister Simone Carluccio – con in campo anche il difensore del Carpi Filippo Sabattini neopromosso in C e l’altro biancorosso 2006 Gianmarco Pirondi, pilastro della Juniores ma spesso in gruppo con la squadra di mister Serpini – hanno accorciato su calcio d’inizio col bolide di Simone Guerzoni (attaccante de La Pieve Nonantola), trovando a inizio ripresa anche il 2-3 sempre con Guerzoni, capocannoniere con 7 reti del torneo, segnate tutte nelle 4 gare dagli ottavi alla finalissima. Inutile però è stato l’assedio degli ultimi 10’ alla porta difesa da Daniele De Chirico (ex Cdr Mutina, in B a Livorno, in D con Real Forte, L’Aquila e Recanatese), che ha resistito fino al fischio finale, facendo scattare la festa di Panificio Gallone. I campioni si sono presi anche il premio di "mvp" del torneo (Coppa Tecnocasa Cibeno) con De Marino, mentre Giuda’s si è consolata grazie ai premi per bomber Guerzoni (Coppa Qf Serramenti) e per il 2006 Raffaele Mantini (guardiano dell’Under 17 del Sassuolo), miglior portiere (coppa Forno Goldoni). Gli altri premi sono andati a Taverna Fc come miglior tifoseria e a Federico Po (Da Cantù) per la rete più bella del torneo (Coppa Autotorino) segnata negli ottavi, mentre a completare il podio sono state al 3° posto ex aequo i nonantolani di Imprendo srl e Qf Serramenti, entrambe ko ai rigori in semifinale.

d.s.