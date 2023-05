"Troppa burocrazia per legalizzare chi arriva"

Al di là della temporanea sospensione di nuovi arrivi, l’emergenza profughi continuerà. "Questa idea di bloccare le uscite dai paesi del nord Africa è molto astratta". Ne è convinto padre Giuliano Stenico. Tuttavia, le politiche dell’accoglienza continuano a procedere come su binari paralleli, impedendo a chi è impegnato su questo fronte di vedere finalizzati i propri sforzi. Senza la dedizione del volontariato sarebbe impossibile assicurare un’accoglienza dignitosa. Non c’è, infatti, solo il problema legato alla disponibilità degli alloggi. "C’è anche un problema – sostiene Alberto Caldana, presidente di Porta Aperta - relativo alla questura, poiché uno quando arriva deve andare in questura e fare una prima richiesta di riconoscimento della protezione internazionale di profugo. Cosa succede? Per la montagna di richieste che la questura si trova a dover istruire con organici sottodimensionati, anche per il mancato ottenimento della fascia massima, queste persone devono attendere 4-5 mesi per avere la necessaria certificazione che dimostri che sono autorizzati a restare qui. In questo intervallo di tempo vivono una situazione sospesa, di limbo che prolunga la loro permanenza nei Cas. Oggi si arriva a settembre o primi di ottobre per ottenere il riconoscimento".

"La burocrazia – concorda padre Giuliano Stenico - è molto in affanno anche per mancanza di personale. Faccio un esempio. Per ottenere li permesso di ricongiungimento familiare persone che hanno presentato tutti i documenti, e hanno tutti i requisiti di lavoro, reddito, casa ("70 mq), ci vogliono almeno 11 mesi. Per la protezione umanitaria occorre fino a settembre o ottobre. Dal mio punto di vista sarebbe molto meglio dare il permesso di soggiorno temporaneo per motivi di lavoro". Il protrarsi della uscita dai Cas accresce il fabbisogno di alloggi e, dall’altra, concorre – ben oltre i costi energetici ed il peso crescente degli affitti - ad aumentare le spese dei gestori che devono moltiplicare i loro sforzi per garantire oltre ai normali servizi, anche l’assistenza sanitaria, e non solo. Questo rende insostenibile la partecipazione ai bandi per la gestione dei Cas

Alberto Greco