"Troppa discrezionalità per la giunta"

"Questo è Regolamento che ‘non regola’ e lascia al Comune la possibilità di dire ‘tu sì e tu no’, aprendo un’autostrada per la corruzione". Questa la frase ‘incriminata’ pronunciata da Monica Medici, M5S, in Consiglio comunale e che portato alla sospensione della seduta per una quarantina di minuti. "Non ho detto che ci fosse corruzione – spiega la Medici - e infatti ho riformulato la frase affermando che questo regolamento è scritto in modo tale che le future amministrazioni potrebbero usarlo in modo non consono. Attribuisce troppa discrezionalità alla Giunta, poiché non definisce ma usa molti aggettivi". "Quello che è accaduto è sgradevole – interviene la Gasparini – ho accettato al riformulazione della frase da parte della consigliera Medici, ma reputo che occorre sapere fare politica, restando sul merito e non accusare".

m.s.c.