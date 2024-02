Troppe infrazioni, via il dehors

Ha collezionato 14 verbali in un anno di attività e di tale gravità da indurre l’Amministrazione a disporre la decadenza della concessione e lo sgombero dell’area occupata dal dehors, con ripristino della situazione precedente, entro il prossimo 22 febbraio. Protagonista della vicenda è un pubblico esercizio con sede in piazza Roma che, dal momento dell’apertura, a settembre 2022, ha commesso in modo reiterato violazioni di disposizioni contenute in leggi e in regolamenti comunali, oltre che delle condizioni previste nell’atto di concessione di suolo pubblico funzionale all’impiego di tavoli e sedie all’aperto. Già lo scorso 5 gennaio gli uffici comunali hanno inviato alla proprietà una comunicazione di avvio del procedimento volto all’adozione del provvedimento di decadenza del diritto di occupare lo spazio concessogli e il 2 febbraio gli è stato notificato il provvedimento di decadenza della concessione di suolo pubblico. In particolare, l’esercente ha commesso violazioni che spaziano dall’occupazione abusiva di suolo pubblico in difformità a quanto autorizzato e prescritto nella concessione allo svolgimento di intrattenimenti e attività di diffusione musicale senza autorizzazione, dalla violazione del Regolamento per le attività rumorose temporanee alla mancata esposizione degli orari di apertura e chiusura.