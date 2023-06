Troppe insidie: il fiume non è il posto per un bagno

La tragedia del ragazzo che è caduto nel fiume mi ha riportato alla mente un altro terribile fatto di cronaca che mi aveva molto colpito, quello delle tre sorelle finite nel fiume a Sassuolo, poi morte. E’ importante che i ragazzi si ricordino che con il fiume non si scherza! Il fiume non è il mare, la corrente è forte e il fondale è molto irregolare e ci si può ritrovare in pericolo in men che non si dica. Quando era ragazza andavamo spesso al fiume e mia nonna faceva ’terrorismo’ e non mi ha mai fatto fare il bagno. Aveva ragione!

Anna R.