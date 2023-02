"Mi piange il cuore dover chiudere perché amo Carpi e ogni serranda che si abbassa è una perdita, ma purtroppo non posso in altro modo. Devo chiudere". Alessia Serafini, 37 anni, nel settembre 2019 ha rilevato la cartolibreria ‘Il Fiocco’. Un negozio storico del centro storico che da via Matteotti si è spostato nel 2015 in via Aldrovandi 6 dove si trova tuttora. "La decisione – spiega Alessia – è stata dolorosa ma inevitabile. Alla concorrenza spietata dei centri commerciali si sono aggiunti prima la pandemia poi il rialzo delle bollette: sono separata e mamma di due figlie, le spese sono tante e gli introiti, che pure ci sono, non sono sufficienti per coprire tutto. Sono nata nel mondo del commercio, ed ero piena di entusiasmo quando ho rilevato quest’attività, ho fatto anche degli investimenti, come ad esempio nel macchinario per la rilegatura delle tesi, ma allo stato attuale, purtroppo, chiudere è la sola soluzione adesso". Alessia, presidente dell’associazione ‘Carpi c’è’, cui dedica tempo ed energie, si augura che qualcuno si faccia avanti per rilevare il negozio e continuare la tradizione, "ma sono consapevole che il periodo è difficile per tanti". In vista della chiusura, fissata per la fine di luglio, Alessia ha deciso di scontare al 50% tutti i prodotti della cartolibreria.

m.s.c.