"Troppi balordi in giro, sicurezza a rischio"

Quello della sicurezza è uno dei ‘cavalli di battaglia’ su cui ha basato il suo impegno politico, Francesco Macchioni. Prima con il PDL, poi come esponente della lista civica che ha fondato e porta il suo nome, della quale è stato due volte candidato sindaco e oggi è consigliere comunale. E, dice, le sue richieste di agire, anche a livello comunale, per garantire "un presidio più efficace sul territorio, non tanto da parte di Polizia e Carabinieri, le cui difficoltà di organico sono note, ma anche da parte della Polizia Locale" si rafforzeranno dopo quanto gli è accaduto nel tardo pomeriggio di lunedi scorso. Quando, Macchioni è il titolare di una storica armeria con vetrine in piazza Libertà, "alla porta del negozio si è affacciato un individuo: fuori era già buio, ho fatto scattare l’apertura automatica della porta e in negozio mi si è presentato un uomo di origine straniera, palesemente ubriaco".

Ovvia l’apprensione di Macchioni, che tuttavia ha chiesto all’individuo in cosa potesse essergli utile, "e lui – prosegue Macchioni - ha cominciato a chiedermi informazioni sulle armi, segnatamente fucili, pistole e coltelli, e sui documenti che servivano per acquistarli". Racconta di aver mantenuto il sangue freddo del caso, Macchioni, di avere interloquito a lungo, per circa un quarto d’ora, con l’individuo, "nonostante non sembrasse lucidissimo e continuasse a bere da un brick di vino che aveva in mano anche quando è entrato in negozio". E di essere riuscito, mentre parlava con il ‘cliente’ e fingendo di aver ricevuto una telefonata, a chiamare la Polizia senza farsi notare dall’individuo. Una pattuglia del commissariato è arrivata "in pochissimi minuti e ha identificato l’individuo, che nel frattempo mi aveva detto di essere originario del Marocco, risultato poi regolarmente residente in città, tra l’altro non lontano dal negozio". Tutto è bene quel che finisce bene, insomma, con Macchioni che ha poi chiuso bottega e il suo cliente che se ne è tornato a casa, ma il consigliere civico ha tenuto a segnalare la cosa perché, ha detto, "io ho mantenuto la calma, ho chiacchierato a lungo con costui e gli agenti intervenuti così tempestivamente hanno risolto ogni potenziale problema, ma se in negozio ci fosse stata mia moglie e non io? Se questo individuo fosse andato in altri negozi, e qualche commessa o qualche titolare si fosse spaventata?. Il punto – chiude Macchioni – è ovviamente politico, nel senso che serve, a mio avviso, un presidio più puntuale sul territorio, soprattutto in questa stagione in cui le giornate sono ancora corte e soprattutto a tutela del piccolo commercio, che già soffre per le note contingenze".

Stefano Fogliani