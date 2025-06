"Troppi camion in via Viazza pericolo costante per i residenti"

Troppi camion in via Viazza Primo Tronco, con problematiche di sicurezza segnalate dai residenti della zona, costretti a convivere, dicono, con una condizione di precarietà che desta forte preoccupazione. Siamo a Ubersetto, frazione di Fiorano presso la quale hanno sede diverse aziende, e segnatamente sul primo tronco di via Viazza, dove il traffico pesante, scrivono i residenti, costituisce un elemento di pericolo rispetto al quale i residenti sollecitano un presidio più puntuale da parte della polizia locale e le attenzioni del caso da parte dell’amministrazione comunale, già informata, fanno sapere i residenti, delle criticità.

La situazione è fisiologicamente legata alla presenza, lungo quella direttrice, di diverse aziende, meta di automezzi pesanti e delle loro operazioni di carico e scarico: i residenti segnalano anche difficoltà per il passaggio degli scuolabus, e proprio in ordine alle loro rimostranze è il sindaco di Fiorano Marco Biagini a fare il punto. Spiegando come "a breve partirà l’asfaltatura di via Viazza e i lavori sulla viabilità a Ubersetto, in particolate la rotatoria e la ‘bretellina’, sono funzionali a regolare, per quanto possibile, il traffico su questa dove il passaggio di mezzi, in particolare autocarri, è importante". Biagini fa sapere che l’attenzione, sul problema, resta alta, e che "i frequenti incontri col comitato di frazione che abbiamo fatto e continueremo a fare ci aiutano e ci aiuteranno ad affrontare insieme alcuni problemi per apportare le migliorie e correzioni del caso".

r.m.