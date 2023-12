’Troppi furti, lascio’: è polemica. Confesercenti: "Locali da difendere"

"E’ terribile sapere che un esercente decide di chiudere i battenti per una motivazione del genere: la criminalità. Eppure come associazione chiediamo da tempo di essere tutelati e, quindi, più uomini e presidi sul territorio". Commenta così Mauro Salvatori, presidente Confesercenti area città di Modena l’annuncio di Gian Marco Goldoni, titolare del noto locale ’In Vino Veritas’. Goldoni, infatti, a fronte di dodici colpi tentati o messi a segno, ovvero uno al mese, ha dichiarato, esasperato, che si troverà costretto a chiudere l’attività. Il giovane titolare ha fatto presente, infatti, di aver finito le idee volte a tutelarsi: ha chiesto aiuto alle istituzioni, ha installato allarmi e telecamere ma nulla sarebbe servito a fermare i ladri. "Come associazione da tempo chiediamo più agenti, un maggior presidio del territorio – sottolinea Salvatori – ma le promesse vengono puntualmente disattese, a iniziare dall’elevazione della questura in fascia A che tutti abbiamo invocato a gran voce. Queste situazioni creano ciò che conosciamo, preoccupazione: la cronaca ne è piena quotidianamente e parliamo di un fatto davvero grave sotto questo profilo, un commerciante che dichiara pubblicamente di voler chiudere poiché non riesce a creare e ottenere una situazione di sicurezza è davvero preoccupante. Coloro che fanno parte delle autorità pubbliche dovrebbero tenerne conto e farne tesoro. Quello che dichiara Goldoni rappresenta l’apice di un malessere che esiste, purtroppo. Come associazione noi, da tempi non sospetti, ovvero da anni, chiediamo un maggiore presidio del territorio: mi riferisco, ad esempio, a pattuglie appiedate. Nei vari incontri a cui abbiamo partecipato – rimarca ancora Salvatori – c’è sempre stato promesso che qualcosa si sarebbe fatto ma nella realtà abbiamo riscontrato ben poco o nulla. Forse è stata aggiunta qualche unità, ma qui c’è da rivedere il sistema di sicurezza: vogliamo vedere gli agenti per strada e non la pattuglia che gira di tanto in tanto. La telecamere rappresentata un dissuasore ma, lo abbiamo visto con i recenti furti, non sono una soluzione e ribadisco che quanto sta accadendo è molto grave, inutile nascondersi dietro ad un dito. Vorrei poi sottolineare che dal Covid in poi il piccolo commercio è stato ‘toccato’ in modo particolare e non è che con qualche ristoro la situazione si sia sistemata: chi ha scommesso sul proprio futuro, indebitandosi e facendo sacrifici non può trovarsi a dover chiudere la propria attività per criminalità, proprio per il fatto di ciò che rappresenta. Le soluzioni – chiude il presidente di Confesercenti Modena – vanno trovate, non solo ipotizzate".