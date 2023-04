"Troppi gatti abbandonati ma Comuni indifferenti"

L’associazione ’Vagabondi alla riscossa Odv’ è stata sciolta dopo 18 anni di attività. Il 31 marzo scorso volontari e volontarie hanno gettato la spugna perché causa il crescente numero di gatti la situazione era diventata ingestibile. "Non la facevamo più – è lo sfogo dell’ex presidente Barbara Cavalletti –. Nostri volontari hanno a casa più di 50 gatti ai quali provvedono direttamente senza alcun aiuto. Non sappiamo più dove metterli. Ce ne segnalano di abbandonati da ogni parte, in tanti ce li portano o li lasciano davanti alla colonia. Non abbiamo avuto nessun aiuto. Io ho fatto incontri continui con i vari sindaci che si sono succeduti ma nessuno ha preso in considerazione la problematica". I volontari ricordano agli amministratori comunali che la responsabilità delle colonie felice è dei Comuni, come stabilisce l’articolo 16 della legge regionale n. 7 del 2000. ’Vagabondi alla riscossa Odv’ copriva i comuni di Pavullo, Serramazzoni, Lama Mocogno, Polinago, Palagano, Prignano, Fiumalbo, Pievepelago, Montefiorino, Frassinoro, Montecreto, Zocca, Montese, Sestola e Fanano. "Ognuno di noi non si volterà mai dall’altra parte se troverà un micio bisognoso, ma non possiamo più sostituire le amministrazioni di tutta la montagna modenese che continuano a sottovalutare il problema gatti, occupandosi solo dei cani in quanto obbligati per legge". I volontari affermano di aver richiesto un gattile per tutto il territorio montano e affermano che si sarebbero accontentati di un’oasi felina. "Invece – dicono – dopo 18 anni abbiamo a disposizione solo un numero di telefono dell’accalappiacani del canile di Pavullo, incaricato di soccorrere solo gatti vittime di incidenti stradali nei territori dell’Unione del Frignano".

w.b.