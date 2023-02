Troppi incidenti in viale Italia

1 Collocazione

I nuovi Velocar saranno installati In via Emilia Est, all’intersezione con via Bonacini, in direzione centro città (due corsie); in via Emilia Ovest alla Madonnina, all’incrocio con la strada nazionale per Carpi, in direzione centro città (due corsie); in viale Italia, all’intersezione con strada san Faustino, in entrambe le direzioni di marcia (su tre corsie)

2 Zone sensibili

In viale Italia dal 2019 Italia sono stati registrati ben 21 sinistri (nove in direzione nord e 12 verso sud), in via Emilia Ovest gli incidenti sono stati dieci, così come in via Emilia Est

3 Sanzioni

Per i veicoli che

passano con il rosso la sanzione è di 167 euro (116,90 se pagata entro i cinque giorni), ma è prevista anche la decurtazione di 6 punti dalla patente