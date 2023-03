"Troppi incidenti stradali a danno di pedoni, nei prossimi giorni aumenteranno i controlli"

Il Comune scende in campo a tutela dei pedoni. La città è ancora scossa dalla notizia della morte di Lucia Pifferi, travolta sulle strisce pedonali in via Agnini e l’Amministrazione corre ai ripari. "Sono troppi gli incidenti che coinvolgono pedoni sulle strisce di attraversamento – commenta il sindaco Gian Francesco Menani – Per questo motivo la polizia locale nelle prossime settimane, presterà un’attenzione particolare a questo tipo di infrazioni. Così, dai prossimi giorni, la Polizia Locale effettuerà controlli, in prossimità degli attraversamenti pedonali. "Il mio appello, a tutti gli automobilisti, è di prestare attenzione, soprattutto nelle aree residenziali o in prossimità delle scuole dove gli attraversamenti pedonali sono molto più frequenti, e rispettare il codice della strada; raccomando anche ai pedoni – conclude il Sindaco - attenzione".