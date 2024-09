"Troppi pericoli anche nei parchi"

"Non solo il centro storico è scenario di possibili pericoli – fa eco Chiara Goldoni – ma anche i parchi della nostra città, spesso poco illuminati o frequentati da persone che non esitano a infastidire i giovani che lo percorrono. Io, ad esempio, amo molto camminare e andare a correre, ma non sempre mi sento libera e certa di poterlo fare in piena sicurezza. In alcune fasce orarie, se è buio a maggior ragione, preferisco evitare. Se l’attenzione non deve mai mancare, allo stesso modo anche la sicurezza dovrebbe rivestire un’importanza cruciale. Sono certa che si possa fare un buon lavoro e migliorare, piano piano, le cose:

il centro storico è una delle zone da tenere sotto controllo. Qui non passeggio mai da sola la sera,

ma solo in compagnia di altre persone".