"Troppi ritardi nelle visite specialistiche"

Fratelli d’Italia in Regione ha inoltrato un’interrogazione sui ’ritardi per le visite specialistiche all’Azienda Usl di Modena’.

"Gli investimenti – sottolinea il consigliere regionale Luca Cuoghi – non possono tradursi solo in edilizia sanitaria, viste le numerose Case della salute in procinto di costruzione, ma devono partire anzitutto da un potenziamento e da una valorizzazione del personale. È necessario aumentare il numero delle visite quotidiane disponibili con l’auspicio che la ricerca di nuovo personale, annunciata dalla Regione mesi fa, stia dando i suoi frutti". Ogni prestazione sanitaria arretrata o tardiva – sottolinea il consigliere – "rappresenta il rischio di una prevenzione mancata, cittadini ai quali non sarà possibile diagnosticare per tempo una possibile malattia magari curabile. A distanza di anni dall’inizio della pandemia, e ad emergenza già conclusa, non sono più giustificabili ritardi che sono il frutto di una incapacità organizzativa dirigenziale alla quale va sommato il taglio sistematico di servizi, personale, posti letto". A titolo di esempio, Cuoghi ha evidenziato come "per una visita ortodontica si ottiene come prima visita il poliambulatorio di Pavullo nel Frignano a fine marzo 2023, per poi passare al poliambulatorio di Carpi l’1 giugno, a Vignola il 3 luglio; per una visita pneumologica il primo appuntamento disponibile è sempre all’ospedale di Pavullo il 23 maggio, il secondo a Sassuolo il 23 giugno; per una visita neurologica il primo appuntamento è al policlinico di Modena il 16 giugno; per viste oculistica e cardiologica non sono presenti al momento date da poter fissare".

Fd’I registra "la significativa carenza di medici specialisti, non solo nelle branche oggetto di monitoraggio".