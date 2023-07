"Troppi ubriachi in strada Bisogna invertire la rotta"

Dalla sporcizia, al degrado, fino agli ubriachi che, anche nelle ore pomeridiane, percorrono le strade del centro storico. Sono diverse le criticità che Simone Guerra, proprietario di un’erboristeria in corso Canalchiaro, mette in fila uno dopo l’altra: "Il centro storico – conferma il commerciante – non è sicuro".

Guerra, quali sono gli aspetti su cui bisognerebbe intervenire con maggiore tempestività?

"Il degrado non manca, a cominciare dalla sporcizia, dovuta soprattutto agli incivili che percorrono le nostre strade. Un altro aspetto di grande rilevanza, però, sono gli ubriachi che circolano nel centro storico anche durante le ore diurne, quando i negozi sono aperti. Era un sabato pomeriggio quando c’era un ragazzino sdraiato a faccia in giù davanti alla chiesa di Sant’Eufemia: nessuno ha allertato o avvisato nessuno. In questo modo le situazioni di degrado si moltiplicano".

Si trova quindi d’accordo con gli altri esercenti del centro storico, che segnalano forti criticità sul tema?

"Sì. Se dovessi, in una scala da uno a cento, quantificare la sicurezza di queste strade, probabilmente non sarebbe più di trenta".

Al tema sicurezza si aggiunge poi il tema ’rifiuti’.

"Di certo non manca chi butta l’immondizia a terra e non la raccoglie: persone incivili che non pensano a quello che fanno. Inoltre, il mio negozio è ora coperto dalle impalcature di un cantiere, quindi spesso si dimenticano anche di venire a raccogliere i sacchetti dei rifiuti. A quel punto me ne faccio una ragione, incrocio le braccia, e vado a buttarli io".

Anche i cantieri ostacolano le attività?

"Possono comportare un calo della clientela, quello sì. Il rischio è anche quello di isolare delle zone, e in quei casi il degrado potrebbe poi aumentare".

Non ci sono telecamere?

"Sì, ci sono, ma non riprendono quello che c’è in strada, bensì solo la parte antistante il mio negozio. Servirebbe senz’altro presidiare di più il territorio, ma soprattutto ci vorrebbe anche più senso civico da parte dei ragazzini, rieducare i genitori e i figli".

Come aiutare, quindi, il centro storico?

"I turisti aiutano sotto questo punto di vista, ma non riesconoa influire a lungo. Servirebbero più iniziative: non ci sentiamo abbandonati, quello no, ma serve l’impegno di tutti per invertire la rotta".

Giorgia De Cupertinis