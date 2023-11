Trova un amo nel polpo del market: “Mio figlio poteva ingoiarlo”

Modena, 15 novembre 2023 – Un ago di ferro, di oltre due centimetri, contenuto in una porzione di ‘polpo e totano con patate’ acquistata in un centro commerciale della nostra provincia, ha rischiato di essere inghiottito da un bambino di soli 7 anni. Se non se ne fosse accorto in tempo, avvisando i famigliari, le conseguenze avrebbero potuto essere molto gravi, con rischio di lacerazioni del tratto gastro-intestinale.

A raccontare l’accaduto è il padre che, dopo le rimostranze al rivenditore, sta valutando se presentare anche una formale denuncia. "Ho comprato questa insalata di mare tra i piatti pronti del reparto gastronomia – spiega – e non mi capacito di come sia potuto succedere. Questo corpo estraneo avrebbe dovuto essere rilevato dal metal detector in fase di produzione".

Il genitore è subito tornato al supermercato facendo presente la gravità dell’accaduto. "Ho poi ricevuto le scuse del direttore e il lotto, mi è stato assicurato, è stato segnalato. Si tratta di un prodotto sfuso che, una volta consegnato al supermercato, viene poi suddiviso nelle vaschette monoporzione per la vendita ai clienti".

E’ quindi risalito alla ditta produttrice dove il pesce è stato trattato e tagliato per essere cucinato. E’ lì che si sarebbe verificato l’errore, con l’ago rimasto all’interno del prodotto. L’azienda in questione, dopo le dovute verifiche, ha appurato che si tratta di "un frammento di amo da pesca utilizzato per la cattura del totano, già presente nella materia prima (un tentacolo, ndr). Materia prima surgelata che è stata resa al fornitore in quanto origine della contaminazione", come viene puntualizzato in uno scambio di mail con il genitore.

Il frammento, ritirato e analizzato, è stato sottoposto alle verifiche interne col metal detector che – fa presente la stessa azienda al genitore – durante i test "ha sempre funzionato". Dunque, potrebbe essersi trattato di un errore umano, come sospetta anche il genitore.

Una gestione non corretta della linea automatica, che potrebbe essere stata causata da un improvviso e temporaneo problema. Tutto il personale è stato sensibilizzato sulle procedure da seguire e tecnici esterni specializzati hanno controllato i rilevatori di metalli presenti sulle linee di confezionamento, ha fatto sapere l’azienda in un’altra mail al genitore.

Ma per il papà tutto questo non basta: "Io stesso sono responsabile di produzione, in un settore diverso, e un fatto del genere – con gli strumenti automatici di rilevazione metalli – è quasi impossibile se vengono rispettate le stringenti normative. Nulla può giustificare che si metta a rischio una vita. Inoltre, trovo quasi offensivo che mi abbiano offerto una campionatura gratuita".

