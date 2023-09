Trova portafogli a Maranello e lo porta alla Polizia locale: storia di un bel gesto

"Se fosse successo a me? Se avessi perso io il portafogli con dentro i soldi per comprare il cibo ai miei figli?". E’ stato questo il primo pensiero che ha attraversato la mente di Mohamed Jarmouni (nella foto), il 40enne muratore originario del Marocco e residente a Spezzano, che mercoledì sera ha trovato per strada un portafogli mentre stava rientrando a casa dopo il lavoro. "Ero in macchina lungo la Nuova Pedemontana, all’altezza di Maranello – racconta il 40enne – quando ho notato in mezzo alla strada un portafogli, dal quale spuntavano delle banconote. Ho accostato, l’ho raccolto e ho cercato se c’era un numero di telefono". Non avendolo trovato, il giorno dopo lo ha portato al Comando di Polizia locale di Maranello. All’interno, insieme ai documenti, al bancomat e alla carte di credito del proprietario, c’erano 205 euro in contanti. Gli agenti hanno individuato il proprietario del portafogli, un 55enne residente a Maranello, che ha poi ricostruito la dinamica dello smarrimento: dopo aver fatto rifornimento self-service in un distributore lungo la Pedemontana, ha dimenticato il portafogli sul tettuccio dell’auto ed è ripartito.

Quando si è presentato al Comando della Polizia locale per recuperarlo, ha chiesto agli agenti il numero di telefono del 40enne per ringraziarlo. "Mi ha chiamato e oggi pomeriggio (ieri per chi legge, ndr) mi ha chiesto di incontrarci per un caffè. Mi ha fatto molto piacere". Le congratulazioni per l’autore del bel gesto sono arrivate anche dal sindaco di Maranello, Luigi Zironi, a nome dell’Amministrazione e di tutta la cittadinanza. m.s.c.