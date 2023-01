Trova un portafoglio e lo porta alla polizia

Un gesto di grande solidarietà e senso civico che sarà di buon auspicio per l’inizio del nuovo anno. E’ quello realizzato da un bengalese di 50 anni che, la mattina di Capodanno, ha trovato un portafogli a terra con all’interno denaro contante. L’uomo non ci ha pensato neppure un secondo e ha consegnato il portafogli alla polizia, che ha poi rintracciato la proprietaria. Il cittadino bengalese ha trovato il portafogli in zona Modena est e subito dopo averlo consegnato agli agenti della volante, gli stessi sono riusciti ad individuare e a contattare la legittima proprietaria.

La donna ha potuto constatare che il suo portafogli smarrito la sera prima risultava essere integro e che al suo interno, oltre ai documenti e a varie carte vi era ancora il denaro contante per un ammontare di 165 euro. La donna ha espresso profonda gratitudine sia al cittadino che alla Polizia per averla tempestivamente rintracciata. Sicuramente un gesto non scontato e che ha restituito il sorriso anche alla signora, sicuramente preoccupata per la perdita di denaro e documenti.

Senza l’intervento del 50enne la donna avrebbe sicuramente iniziato il 2023 con un senso di sconforto.