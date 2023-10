"TrovAppalto, un alleato per le imprese"

"Un nuovo servizio. Un alleato in più che Lapam Confartigianato mette a disposizione per tutte quelle imprese che sono alla ricerca di gare o altre procedure pubbliche e che hanno bisogno di un supporto tecnico e di un orientamento concreto".

È questo TrovAppalto, il servizio studiato e progettato da Lapam Confartigianato tramite cui l’associazione ha l’obiettivo di fornire una consulenza personalizzata a 360 gradi a tutte quelle attività che vogliono monitorare e reperire appalti pubblici nelle principali categorie (come ad esempio lavori, forniture, servizi) del Nord e del Centro Italia. Grazie alla collaborazione con Infoplus, gli associati Lapam Confartigianato possono avere importanti agevolazioni per accedere alla banca dati. Il servizio TrovAppalto è completo ed efficace: le gare vengono selezionate, accuratamente classificate e inserite in banche dati consultabili attraverso motori di ricerca all’avanguardia e notificate giornalmente direttamente all’indirizzo mail di riferimento, così da renderne semplicissima la consultazione. In questo modo l’impresa ha a disposizione una vasta e ampia gamma di opportunità in tempo reale, direttamente a portata di click, per far crescere il proprio business su tutto il territorio nazionale. TrovAppalto permette di tenere monitorati circa 15.000 siti a settimana ed è in grado di classificare 550 gare al giorno. "Come associazione siamo perfettamente a conoscenza delle difficoltà che le imprese riscontrano nelle procedure di gara – spiegano da Lapam Confartigianato –. La mancanza di personale specializzato nelle piccole e medie imprese rende difficile partecipare alle gare di appalto. Ma il servizio offre un aiuto anche alle imprese più grandi e strutturate, che hanno personale specializzato: TrovAppalto, infatti, si prefigge di segnalare le gare pubbliche disponibili, aiutando così qualsiasi tipologia di impresa, dalla più grande alla più piccola, a espandere sempre di più il proprio business. Gli esperti Lapam Confartigianato garantiscono consulenza preliminare, in fase di gara e nel post-gara. Trovappalto rappresenta un’opportunità e una risposta alle esigenze delle imprese e grazie al quale sarà molto più semplice conoscere i bandi di interesse".