Trovata la donna scomparsa da casa: era in un edificio abbandonato

Castelfranco (Modena), 19 maggio 2025 - Dopo circa 24 ore si sono concluse nel migliore dei modi, le ricerche di Regina Ceccheler o l’80enne di Castelfranco della quale non si avevano più notizie dal primo pomeriggio di domenica scorsa. La donna era uscita di casa per una passeggiata intorno alle 15 di domenica e alla sera non aveva ancora fatto rientro: da qui, preoccupati, i famigliari si sono rivolti ai Carabinieri per segnalare la scomparsa e a cascata si è attivato tutto il dispositivo di ricerca previsto dal Piano Provinciale di Ricerca delle Persone Scomparse: Vigili del Fuoco, Carabinieri e Protezione Civile.

Le ricerche si sono sviluppate su una segnalazione rivelatasi fondamentale: un testimone che nel pomeriggio di domenica, verso le 17, si è visto questa signora avvicinarsi per chiedere informazioni circa il sottopasso della stazione. Gli ha indicato la strada e poi l’ha vista incamminarsi lungo via Canale per perderla di vista all’incrocio con via Larga, diretta verso l’abitato di Castelfranco. Proprio da quell’incrocio sono partite le ricerche dei Carabinieri e dal posto di Comando avanzato dei Vigili del Fuoco con un dispiegamento di uomini importante, sotto il coordinamento della Prefettura.

Per i vigili del fuoco in campo la squadra di Vignola, i cinofili e personale SAPR (sistemi a pilotaggio remoto), mentre nel mattino un sorvolo dell’elicottero Drago di Bologna sui campi a Nord di Castelfranco non aveva dato alcun esito. La Protezione Civile ha messo in campo una ventina di volontari che si sono alternati per tutta la giornata.

L’area circostante è stata battuta in lungo e in largo, a terra ed in volo, finché verso le 18,30 non è arrivata la buona notizia. Mentre perlustrava l’area della stazione a Sud della massicciata il drone dei vigili del fuoco l’ha scorta dall’alto, viva e cosciente, in un’area difficilmente accessibile: da qui è stata soccorsa dalla squadra VVF e dal 118 per le cure del caso.

“Una cinquantina sono state le persone impegnate nelle ricerche – spiega il sindaco Giovanni Gargano – e a tutte loro va un grazie. La signora – spiega Gargano – è stata ritrovata nell’ex cantina di Bazzano, ora abbandonata. È ovviamente un po’ disidratata e provata dopo una notte passata all’addiaccio, per cui è stato necessario un ricovero ospedaliero.