Trovati boccone chiodato e pane sospetto

Si sono trattenute per ore nella zona di via Gottardi, via Saffi e via Nenni a Modena le unità cinofile di Fare ambiente, specializzate nel rilevare la presenza di veleni o sostanze nocive nei bocconi di cibo sospetti guardandosi bene dall’addentarli. Dopo la denuncia dei residenti, che avevano trovato nelle aree verdi polpette avvelenate, e dopo la morte di due gatti e il malore di un cane, le guardie zoofile ambientali sono entrate in azione trovando due ’esche’: un wurstel chiodato e un pezzo di pane con una sostanza sospetta, già consegnato al laboratorio di analisi.

L’obiettivo era appunto verificare che in zona non siano stati lasciati bocconi potenzialmente letali o comunque pericolosi per animali di piccola taglia, come cani e gatti, ma che possono costituire una fonte di rischio anche per i bambini. Purtroppo, oltre alle 8 polpette con topicida trovate dai residenti, sono emerse altre ’esche’: presto la notizia di reato sarà trasmessa alla Procura che provvederà - se lo riterrà opportuno - a incaricare la polizia giudiziaria per indagare sul caso. Chi è l’autore del gesto?

La ’bonifica’ dell’area è stata decisa dopo che l’esito delle analisi condotte dall’Istituto zooprofilattico dell’Emilia Romagna e della Lombardia su incarico del Servizio Veterinario dell’Azienda Usl di Modena ha confermato la presenza di topicida nei bocconi di carne rinvenuti in zona oltre venti giorni fa. In quell’occasione fu la rete del gruppo di Controllo di Vicinato vie Araldi e Saffi a far scattare l’allarme portando direttamente, e con le dovute cautele, le polpette raccolte nei laboratori dell’Ausl e allertando la Polizia locale. Il Comando di via Galilei ha fatto collocare avvisi in zona per avvertire frequentatori e proprietari di animali domestici del potenziale pericolo.