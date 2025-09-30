Trovato con la mazza da baseball, minore nei guai

È un po’ la base della violenza, il punto dove lo scorso anno sono andate in scena quotidiane e gravi aggressioni da parte di studenti ai danni di altri studenti. Parliamo della stazione delle autocorriere, sorvegliata speciale. Infatti, nell’ambito del rafforzamento del controllo del territorio da parte della polizia di Stato, disposto dal questore Lucio Pennella, presso il parco Novi Sad e la stazione delle autocorriere, a garanzia della sicurezza dell’area, la squadra Mobile insieme alla Polizia locale ieri mattina ha identificato cinque minorenni di età compresa tra i 14 e i 17 anni, che stazionavano in zona. Nel corso delle verifiche, uno del gruppo è stato trovato in possesso di una mazza da baseball. I minori sono stati accompagnati in Questura per ulteriori accertamenti.

Intanto la polizia continua intando ad indagare per risalire ai responsabili delle aggressioni che si sono verificate nei giorni scorsi davanti al Guarini e al Wiligelmo, ma anche davanti alla stazione delle autocorriere. Proprio per questo sono stati organizzati controlli più ‘stringenti’. A sottolineare come vi siano già momenti di tensione ad anno scolastico appena iniziato è Antonella Bernardo, coordinatrice del controllo di vicinato ‘Oltre le Mura’. "Quando la polizia ha fermato i minori – spiega – si sono radunati un centinaio di ragazzi, bloccando anche l’ingresso degli autobus nelle corsie di partenza. I tutor – rimarca Bernardo – dovrebbero essere presenti sia all’esterno degli istituti, sia in autostazione: ci sono due orari ben mirati da tenere monitorati, dalle 13.15 e dalle 14.15".

v.r.