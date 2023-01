Trovato morto a 66 anni

Tragedia della solitudine in un appartamento di via Allende a Cavezzo dove, ieri mattina, è stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo di 66 anni, deceduto da alcuni giorni. L’uomo G.B. abitava da solo e da diverso tempo nella palazzina di via Allende. Viene descritto come un signore schivo che conduceva una vita molto riservata. Da diversi giorni nessuno l’aveva visto o sentito. A lanciare l’allarme è stato un condomino che, notando come il pattume fosse lì da giorni e non sentendo nessun rumore provenire dall’appartamento, preoccupato ha avvertito le forze dell’ordine e l’amministratore del condominio. Quando gli agenti hanno aperto la porta e sono entrati in casa dell’uomo, hanno sentito un forte odore acre. A quel punto si sono recati in bagno dove è avvenuta la scoperta: il rinvenimento del corpo dell’uomo riverso sul pavimento privo di vita e in avanzato stato di decomposizione. Ad identificare il cadavere sono stati l’amministratore del condominio ed un amico della vittima. Immediatamente è stata avvertita la sorella dell’uomo che da anni vive in Svizzera. Ancora da stabilire se il 66enne sia deceduto per un malore o in seguito di una caduta. Per capire meglio le cause della morte bisognerà attendere l’autopsia. Visto lo stato di decomposizione del corpo, è probabile che l’uomo fosse deceduto da diversi giorni, forse prima delle festività natalizie. I condomini però non si sarebbero accorti di nulla. Solo ieri la triste scoperta della tragedia.

a.g.