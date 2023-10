Trovato morto in un parcheggio. Sospetti per una ferita alla testa

E’ giallo sulla morte di un tunisino di 30 anni senza fissa dimora, Sakka Taissir il suo nome, trovato senza vita ieri mattina all’interno del parcheggio del cinema Filmstudio 7b in via Nicolò dell’Abate, a due passi dalla stazione dei treni.

Il suo corpo, riverso a terra tra due automobili e con una profonda ferita alla testa, è stato notato dal segretario del Dopolavoro ferroviario, attività che si trova nello stesso stabile del cinema. "Io non ho sentito nulla – ha raccontato – nessun grido, nulla, ho visto solo quest’uomo per terra e ho chiamato i soccorsi. Erano circa le 9,30". "Il segretario ha visto il corpo riverso a terra e mi ha subito avvertito. Forse quel giovane ha scavalcato la recinzione, forse è entrato dai binari" dice il presidente del Dopolavoro ferroviario Angelo Memoli. Il cancello infatti viene chiuso da mezzanotte alle 6 del mattino. I testimoni riferiscono che chi è entrato nel parcheggio poco dopo le sei non ha visto nulla di strano pertanto presumibilmente l’uomo è morto tra quell’ora e le 9 oppure il custode non si è accorto del corpo seminascosto tra le automobili parcheggiate nel cortile.

Sul posto sono arrivati subito 118 e carabinieri.

Il personale sanitario però non ha potuto fare altro che constatare il decesso del giovane. I militari hanno circoscritto l’area e cominciato i rilievi. Sono state ascoltate le persone presenti e visionati i filmati della telecamera di sorveglianza installata nel cortile con la speranza che forniscano informazioni utili a risolvere il giallo.

Il corpo senza vita del giovane è stato trasportato dalle onoranze funebri Gibellini alla Medicina legale del Policlinico per l’autopsia ma da un primo esame esterno pare presenti una profonda ferita alla testa, forse compatibile con una caduta accidentale, anche se restano sospetti. Del caso informato anche il pm di turno. Non è escluso che il giovane abbia tentato di scavalcare il cancello e nel farlo sia caduto battendo la testa per poi trascinarsi fino al punto in cui il corpo è stato ritrovato. La morte accidentale sarebbe l’ipotesi più accreditata dai carabinieri, alla luce anche del fatto che era stato visto poche ore prima vagare ubriaco.

Ma le indagini sono anche volte a chiarire quanto accaduto sabato sera, intorno alle 23, a Ravarino. Il 30enne, infatti, era stato controllato (risultando in stato di ebbrezza) da una pattuglia dai carabinieri intervenuti per una lite fuori dal circolo Arci nel comune della bassa modenese. Sakka Taissir, già conosciuto alle forze dell’ordine per alcuni piccoli precedenti, pare fosse in compagnia di un connazionale e abbia discusso con alcuni ragazzi del paese. Sarà fondamentale l’accertamento autoptico, anche per chiarire a quando risalgono eventuali lividi.