Trovato morto nel pozzo: "La moglie è colpevole"

"Mio fratello Giuseppe non decideva nulla, lo facevano gli altri tre. Ma io colpevolizzo di più Marta, perché era in casa con lui". A lanciare l’accusa è la sorella Floriana – sentita assieme alle altre due sorelle, Carla e Luciana (quest’ultima residente a Sassuolo) – in relazione allo scomparso Giuseppe Pedrazzini, il 77enne trovato morto nel pozzo. La donna punta il dito soprattutto contro Marta Ghilardini, la vedova dell’anziano trovato senza vita l’11 maggio 2022 nel pozzo della casa a Cerrè Marabino (Toano). L’imputata Ghilardini, 65 anni, a piede libero, è a processo con rito ordinario davanti alla Corte d’Assise presieduta dal giudice Cristina Beretti, a latere Francesca Piergallini e i membri popolari. Lei, difesa dall’avvocato Rita Gilioli, deve rispondere in concorso con la figlia Silvia Pedrazzini e il genero Riccardo Guida di diverse accuse. Maltrattamenti aggravati dall’aver causato la morte dell’anziano e inflitti davanti al nipote minorenne, dal 18 dicembre 2021 sino al decesso avvenuto il 5 marzo 2022 in casa. Poi sequestro di persona, per averlo costretto a stare in casa e avergli impedito di comunicare con altri. Nonché omissione di soccorso e soppressione di cadavere: l’anziano fu ritrovato nel pozzo dai carabinieri dopo che i parenti diedero l’allarme, non riuscendo più a parlare con lui. E truffa all’Inps, per aver continuato a percepire la pensione dello scomparso. Tutti reati per i quali – salvo il mancato soccorso da cui sono stati assolti – la figlia Silvia e Guida furono condannati nel settembre 2023 in primo grado col rito abbreviato a 12 anni e 4 mesi: la coppia, difesa dall’avvocato Ernesto D’Andrea, aspetta il processo in Appello il 13 gennaio. Oltre a Floriana, sono state sentite le sorelle Luciana, Carla e il fratello Claudio, costituito parte civile attraverso l’avvocato Naima Marconi. La sorella Luciana Pedrazzini di Sassuolo ha raccontato di quando suo nipote Valentino "andò a trovare Beppe e Guida gli tirò sassi sul trattore". Durante il processo, I testimoni hanno risposto alle domande del pubblico ministero Francesco Rivabella Francia. Floriana il 21 marzo ricevette un messaggio dal cellulare di Marta: "Chi sei? Cosa vuoi? Ti ricordo che da adesso non puoi né chiamare né venire a casa mia. Con voi abbiamo finito".

Alessandra Codeluppi