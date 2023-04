Trovato morto nella sua auto Cordoglio per il maresciallo De Risi

Ha destato una profonda impressione a San Felice il ritrovamento ieri mattina del corpo esanime del maresciallo capo dei carabinieri Bonaventura De Risi, cinquantenne, trovato riverso nella sua auto dopo essersi sparato un colpo alla nuca. La macabra scoperta è avvenuta verso le 7.40. L’auto era parcheggiata in uno spazio di sosta laterale a via Milano, poco distante dalla abitazione del sottoufficiale, sita a pochi passi in via Molino Est.

De Risi era di stanza dal 2020 alla stazione carabinieri di Bomporto, dove era vice comandante e dove vi era giunto da San Marino Spino. "Mi stringo al dolore della famiglia e dei colleghi che lo hanno conosciuto" è stato il commento, appresa la notizia, espresso dalla sindaca di Bomporto Tania Meschiari.

Sul posto sono immediatamente sopraggiunti numerosi colleghi e amici ed anche gli esperti del Ris che hanno effettuato i rilievi del caso, pur non sussistendo dubbi sulle circostanze del decesso. Sull’episodio è intervenuto anche il segretario generale della provincia di Modena dell’Associazione Sindacale Unarma Antonio Loparco. "Non entriamo nelle motivazioni di tali gesti estremi – afferma Loparco – ma ricordiamo che il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha messo in atto un percorso di aiuto psicologico a chiunque si trovi in difficoltà, sia tramite numero verde, che tramite canali preposti. Un’arma stessa ha al suo interno uno staff di professionisti del settore per dare supporto psicologico su problematiche di varia natura sia personali che di servizio. Il fatto di avere uno specialista che può aiutare il personale è di fondamentale importanza per chi avverte un disagio psicologico ed è una priorità intervenire subito per scongiurare epiloghi fatali e fare recuperare serenità professionale e personale".

