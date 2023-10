Trovato morto nel parcheggio, i dubbi degli amici di Taissir: "Non crediamo all’incidente"

Modena, 17 ottobre 2023 – Il volto tumefatto e un grosso ‘trauma’ dietro la testa. Il suo corpo accasciato in un lago di sangue. Cos’è successo veramente sabato notte al 30enne tunisino Taissir Sakka, trovato cadavere domenica mattina nel parcheggio del cinema Filmstudio 7b, in via Nicolò dell’Abate?

Non si esclude che il giovane possa essere caduto, magari scavalcando il cancello e battendo violentemente la testa al suolo, dal momento che pare avesse bevuto parecchio. Gli amici, quelli che ben conoscevano Taissir, escludono però che possa essersi trattato di un ‘incidente’. "Lo hanno ucciso, vogliamo la verità", afferma un amico fraterno dalla Tunisia. Quel che si sa è che il 30enne era rimasto coinvolto in una lite scoppiata sabato sera fuori dal circolo Arci di Ravarino.

I carabinieri lo avevano controllato ed era risultato, appunto, in stato d’ebbrezza, ma prima della morte c’è un ‘buco’ di diverse ore in cui il ragazzo potrebbe essere stato aggredito, forse a pochi passi da dove è stato trovato cadavere.

Tutte ipotesi poiché solo l’esame autoptico – in queste ore la procura nominerà i periti – potrà dare riscontro certo sulle cause della tragica morte.

Il dolore dell’ex fidanzata

Il 30enne era molto conosciuto e sono decine i messaggi di cordoglio sui social. "Ancora non riesco a crederci, sto così male che non riesco a piangere – afferma la ex fidanzata e amica –. Lo conoscevo da anni: era socievole, carismatico. Aveva studiato meccanica dietro al palazzo Europa, a Modena. Avrebbe compiuto 31 anni tra poco meno di un mese. Inizialmente viveva con i genitori, poi loro sono tornati in Tunisia dandogli la possibilità di farsi una vita. Sono andata all’estero per qualche anno per lavoro e ho perso i contatti ma anche lui per un periodo si era trasferito a Fuerteventura. Poi è rientrato ed era legatissimo al suo cane corso, facevano tutto insieme. Ma ultimamente era finito in mezzo a ’brutte amicizie. So che non era soddisfatto della sua vita: voleva un lavoro serio, una macchina, una casa. Voleva andare avanti e non capisco come possa essere successa una cosa del genere. Era una persona dolce, sempre presente ma era meglio non farlo arrabbiare: aveva un cuore d’oro ma si ‘scaldava’ subito. E’ orribile quello che gli è accaduto".

Il cane lo aveva difeso durante una rissa

"Tutto mi aspettavo, meno una situazione di questo genere. Con me si era sempre presentato in modo carino, con dei bei modi di fare. L’ho sentito l’ultima volta lo scorso anno ma sapere della sua morte mi ha scioccato – afferma un’altra amica e veterinaria – . Avevo visto il cane ad aprile per le vaccinazioni ma poi ho saputo che gli era stato portato via. Dicevano che il cane, Tyson, lo aveva difeso durante una rissa, mordendo l’aggressore. Ci dovevamo vedere per fare la vaccinazione della rabbia, poiché stava pensando di tornare in Tunisia e voleva portarselo dietro. Poi non l’ho più sentito. E’ una morte assurda". A intervenire sul misterioso decesso anche Ferdinando Pulitanò, coordinatore provinciale di Fratelli di Italia.

"Un episodio di morte che ha colpito ancora nel profondo la città e che, ancora una volta, è avvenuto in una zona critica dove i problemi sono noti da anni. Problemi che il sistema di (non) accoglienza voluto dal Pd, che ora il sindaco cerca di nascondere attaccando il Governo, non fa altro che peggiorare" afferma.