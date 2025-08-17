Trovato morto il 23enne disperso nel canale, a dare l’allarme un passante

Modena, 17 agosto 2025 – È stato ritrovato questa mattina intorno alle 6 il corpo del 23enne disperso dopo un tuffo nel bacino idrico nella località Mondine di Moglia, in provincia di Mantova. E’ stato un passante questa mattina a dare l’allarme dopo aver notato il cadavere.

Il giovane Laurentiu Gorea, di origine romena e residente a Modena, si era tuffato a Ferragosto intorno alle 17 con un amico nel canale vicino all’impianto idrovoro ma non era più riemerso.

Aveva pranzato e pescato e poi si era tuffato nel piccolo bacino per fare un bagno. Tornato a riva con gli amici, si era poi nuovamente tuffato scomparendo.

A dare l’allarme erano stati gli amici. Per due giorni Vigili del Fuoco, sommozzatori, con l'ausilio anche di un elicottero dei Carabinieri e uno dei Vigili del Fuoco, lo hanno cercato senza trovarlo fino a questa mattina quando il corpo del giovane è emerso ed è stato recuperato attorno alle 6,30 dai Vigili del Fuoco.È stata poi effettuata sul posto l'ispezione medico-legale dal personale sanitario unitamente ai Carabinieri, escludendo segni di violenza sul corpo. La salma del giovane, dopo il consenso del Pubblico ministero, è stata affidata ai familiari intervenuti sul posto.

Il 23enne è la quarta persona deceduta nel weekend di ferragosto nelle acque della Lombardia.

Il giovane lavorava come autotrasportatore alla Pavullo trasporti con sede a Pavullo nel Frignano, in provincia di Modena.